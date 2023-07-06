  • USD: 26,05 - 26,09
  • EURO: 28,35 - 28,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Havalar ısınınca ortaya çıktı: Uzmanlar 'Vaka sayısı artıyor' diyerek uyardı

Yaz ayının gelmesiyle piknik ve mesire alanları doldu taştı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar açık alanlara akın etti. Uzmanlar, kene vakalarının arttığına dikkat çekerek Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Peki, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nasıl bulaşır? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin tedavisi var mı? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin tedavisi nedir?

Ekleme: 6.07.2023 - 09:59 Güncelleme: 6.07.2023 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Havalar ısınınca ortaya çıktı: Uzmanlar 'Vaka sayısı artıyor' diyerek uyardı
Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında yazın gelmesiyle birlikte özellikle Kurban Bayramı ve sonrasında gurbetçilerin yöreye akın etmesiyle birlikte artış olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, kenenin vücutta kaldığı sürenin hastalığın seyrini değiştirdiğini söyledi. Yılmaz ”Kene kaynaklı enfeksiyon olarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarında yazın gelmesiyle birlikte özellikle Kurban Bayramı ve sonrasındaki gurbetçilerimizin yöreye akın etmesiyle birlikte bir artış var. Bu artışla birlikte insanlarımızın biraz daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz.

Son günlerdeki vaka artışı özellikle Gümüşhane Devlet Hastanesi'nden her gün arandığımız için biliyoruz. Bizde yatan hastalarımız söz konusu. Ölüme neden olabileceğini de bilmeliyiz.

Havalar ısınınca ortaya çıktı: Uzmanlar 'Vaka sayısı artıyor' diyerek uyardı

Özellikle KKKA'nin olduğu yerlere gidecek olanlar kişilerin önlemlerini alması çoraplarını pantolonların üzerine çekmesi her gün kene açısından vücudunun herhangi bir yerine kene yapışmış mı? diye kendini kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü kene ne kadar vücutta kalırsa o kadar hastalık ağır seyredebiliyor” dedi.

Kene vakalarının genellikle Haziran ortalarından Temmuz ayı sonuna kadar yoğun seyrettiğini hatırlatan Yılmaz, “Haziran ortasından Temmuz sonuna kadar ki dönem en yüksek sayıların olduğu dönemdir. Son birkaç yıldır tekrar bir artış söz konusu.'

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir?

Türkiye'de 2003 yılında tanımlanan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, keneler aracılığıyla yayılan bir hastalıktır. Özellikle Afrika, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Asya'da endemiktir. Kene ısırması sonucunda bulaşan bu hastalığın ilk belirtileri baş ağrısı, halsizlik, yüz ve göğüste kırmızı döküntüler, bulantı, yüksek ateş ve cilt yüzeyinde kanama olarak belirtiler verebilir. Genel olarak 1-3 gün arasında hastalık bulguları ortaya çıkar.

Havalar ısınınca ortaya çıktı: Uzmanlar 'Vaka sayısı artıyor' diyerek uyardı

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nasıl bulaşır?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Nairovirüs cinsi Bunyaviridae ailesinin bir üyesi olarak bilinmekte. Bu enfeksiyon genellikle Hyalomma marginatum kenesinin ısırmasıyla birlikte ortaya çıkmaktadır. Virüsü taşıyan kenelere çıplak el ile temas edilmesi de bu enfeksiyonun bulaşmasına neden olabilir. Bu hastalığa yakalanan kişiler ile kan, doku ve diğer vücut sıvıları ile temas edilmesi sonucunda da hastalık bulaşıcı olabilir.


Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin tedavisi var mı?

Bahar ve yaz aylarında sıkça görülen Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının tedavisinde zamanlamanın önemi büyüktür. Hastalık vücutta kaldıkça, hastalığın seyri daha ağır ilerlemekte. Kene ısırması durumunda hemen hastaneye başvurulması önerilmekte. Uzmanlar tedaviye erken başlanmasının hayati önem taşıdığını belirtiliyor.

Havalar ısınınca ortaya çıktı: Uzmanlar 'Vaka sayısı artıyor' diyerek uyardı

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin tedavisi nedir?

Sıvı ve elektrolit takibi ve kanama kontrolüdür. Gerektiğinde, taze donmuş plazma, trombosit aferezi, tam kan/eritrosit süspansiyonu verilir. Tedavide antibiyotiklerin etkisi yoktur.

T24'te skandal LGBT programı: Aileyi hedef almaları yetmedi gözlerini çocuklara diktiler
Memura rekor zam! İşte 8077 TL seyyanen artışla yeni memur maaşları: Kim ne kadar alacak?
İsrail sokakları karıştı! İsyanı tetikleyecek çıkış: 'Kafa ve kemik kırarak açabiliriz'
Türkiye manşetlerde! 'Dünyanın en güçlü adamının desteği yeterli değil'
Başkan Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret rekor oy aldığı o ile
Bakan Mehmet Şimşek '3 temel bileşen' diyerek açıkladı: Enflasyon tek haneye düşecek
Bakan Koca'dan kene uyarısı: Temmuz sonuna kadar artarak devam etmesi muhtemel
Resmi Gazete'de yayınlandı: İkinci el araçlar sıfır fiyatından yükseğe satılamayacak
Kılıçdaroğlu'nun rakipleri çoğalıyor! İlhan Cihaner 'ben de adayım' dedi...
DP'li Cemal Enginyurt'tan İmamoğlu'na salvolar: Erdoğan Ankara ve İstanbul'u kazanırsa ayağa kalkamayız
Muhalefet milletvekilleri TBMM'deki görüşmelere katılmıyor mu? Rümeysa Kadak görüntüledi...
İsveç ateşle oynuyor! Kriz çıkaracak talep: Bir an önce gerçekleştirmek istiyor
Hamza Dağ'dan enflasyon mesajı: Tek hanelere düşecek
Can Ataklı kayışı iyice kopardı: 'Seçimleri yüzde 55'le muhalefet kazandı' iddiası
İzmir’in göbeğinde esnafı bezdiren çöp dağları: Mikrop kapıp hasta olacağız
400 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı! Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu da var
İmamoğlu'nun Tuzla filmine Şadi Yazıcı'dan cevap
18 ayın en düşük seviyesi... Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı!
'Derman'ın ilk teslimatı gerçekleştirildi
Dünya Fidan'ın açıklamalarını böyle gördü: Türk etkisi!
Meteoroloji'den birçok kente sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den birçok kente sağanak uyarısı!

Twitter'a rakip geldi!

Twitter'a rakip geldi!

Havalar ısınınca ortaya çıktı: Uzmanlar 'Vaka sayısı artıyor' diyerek uyardı

Havalar ısınınca ortaya çıktı: Uzmanlar 'Vaka sayısı artıyor' diyerek uyardı

La Nina bitti El Nino kapıda! Korkutan uyarı: Bu tarihlerde 50 dereceyi aşacak .

La Nina bitti El Nino kapıda! Korkutan uyarı: Bu tarihlerde 50 dereceyi aşacak .

Dikkat zehir saçıyor: Türkiye'de bir ilde daha görüldü sayıları hızla artıyor

Dikkat zehir saçıyor: Türkiye'de bir ilde daha görüldü sayıları hızla artıyor

Avrupa ülkesinde sürpriz karar: Okulda yasaklandı!

Avrupa ülkesinde sürpriz karar: Okulda yasaklandı!