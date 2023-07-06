Havalar ısınınca ortaya çıktı: Uzmanlar 'Vaka sayısı artıyor' diyerek uyardı

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında yazın gelmesiyle birlikte özellikle Kurban Bayramı ve sonrasında gurbetçilerin yöreye akın etmesiyle birlikte artış olduğu belirtildi.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, kenenin vücutta kaldığı sürenin hastalığın seyrini değiştirdiğini söyledi. Yılmaz ”Kene kaynaklı enfeksiyon olarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarında yazın gelmesiyle birlikte özellikle Kurban Bayramı ve sonrasındaki gurbetçilerimizin yöreye akın etmesiyle birlikte bir artış var. Bu artışla birlikte insanlarımızın biraz daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz.Son günlerdeki vaka artışı özellikle Gümüşhane Devlet Hastanesi'nden her gün arandığımız için biliyoruz. Bizde yatan hastalarımız söz konusu. Ölüme neden olabileceğini de bilmeliyiz.Özellikle KKKA'nin olduğu yerlere gidecek olanlar kişilerin önlemlerini alması çoraplarını pantolonların üzerine çekmesi her gün kene açısından vücudunun herhangi bir yerine kene yapışmış mı? diye kendini kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü kene ne kadar vücutta kalırsa o kadar hastalık ağır seyredebiliyor” dedi.Kene vakalarının genellikle Haziran ortalarından Temmuz ayı sonuna kadar yoğun seyrettiğini hatırlatan Yılmaz, “Haziran ortasından Temmuz sonuna kadar ki dönem en yüksek sayıların olduğu dönemdir. Son birkaç yıldır tekrar bir artış söz konusu.'Türkiye'de 2003 yılında tanımlanan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, keneler aracılığıyla yayılan bir hastalıktır. Özellikle Afrika, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Asya'da endemiktir. Kene ısırması sonucunda bulaşan bu hastalığın ilk belirtileri baş ağrısı, halsizlik, yüz ve göğüste kırmızı döküntüler, bulantı, yüksek ateş ve cilt yüzeyinde kanama olarak belirtiler verebilir. Genel olarak 1-3 gün arasında hastalık bulguları ortaya çıkar.Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Nairovirüs cinsi Bunyaviridae ailesinin bir üyesi olarak bilinmekte. Bu enfeksiyon genellikle Hyalomma marginatum kenesinin ısırmasıyla birlikte ortaya çıkmaktadır. Virüsü taşıyan kenelere çıplak el ile temas edilmesi de bu enfeksiyonun bulaşmasına neden olabilir. Bu hastalığa yakalanan kişiler ile kan, doku ve diğer vücut sıvıları ile temas edilmesi sonucunda da hastalık bulaşıcı olabilir.Bahar ve yaz aylarında sıkça görülen Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının tedavisinde zamanlamanın önemi büyüktür. Hastalık vücutta kaldıkça, hastalığın seyri daha ağır ilerlemekte. Kene ısırması durumunda hemen hastaneye başvurulması önerilmekte. Uzmanlar tedaviye erken başlanmasının hayati önem taşıdığını belirtiliyor.Sıvı ve elektrolit takibi ve kanama kontrolüdür. Gerektiğinde, taze donmuş plazma, trombosit aferezi, tam kan/eritrosit süspansiyonu verilir. Tedavide antibiyotiklerin etkisi yoktur.