Geçit yok! PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Güvenlik güçleri yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdürüyor.Başlatılan operasyonlarda teröristler tek tek avlanıyor.Mehmetçik aynı zamanda sınır kapılarında da büyük bir mücadele ortaya koyuyor. 7/24 esasıyla izlenen sınır hatlarında, teröristlere göz açtırılmıyor.Böylelikle yasa dışı geçişler engelleniyor. Son olarak hudut birlikleri, yeni bir geçişi daha önledi.Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.