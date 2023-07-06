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Beyaz Gazete
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Geçit yok! PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı. Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekleme: 6.07.2023 - 10:28 Güncelleme: 6.07.2023 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Geçit yok! PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Güvenlik güçleri yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

Başlatılan operasyonlarda teröristler tek tek avlanıyor.

Mehmetçik aynı zamanda sınır kapılarında da büyük bir mücadele ortaya koyuyor. 7/24 esasıyla izlenen sınır hatlarında, teröristlere göz açtırılmıyor.

Geçit verilmedi
Böylelikle yasa dışı geçişler engelleniyor. Son olarak hudut birlikleri, yeni bir geçişi daha önledi.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Terörist sınırda yakalandı
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.
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