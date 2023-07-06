Depremin üzerinden aylar geçse de devasa yarık görüntüsüyle ürkütüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Deprem, Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde bulunan tarım arazilerini de ortadan ikiye böldü ve 33 dönümlük zeytin bahçesinin ortasında devasa bir yarık oluştu.Ortasında yarık bulunan zeytin bahçesinde ağaçlar arasında metrelerce mesafe oluştu. Devasa yarık görünümüyle bakanları tedirgin ederken, mahalle halkı yarık çevresinde bulunan arazide üretime devam ediyor.Deprem günü yarık da meydana gelen sesle uyandıklarını dile getiren İbrahim Temizkan, “Deprem günü buradan çıkan büyük gürültüyle uyandık. Gün aydınlandığında burayı fark ettik. 33 dönüm tek parça zeytinlikti burası depremden sonra ikiye bölündü. Yarısı da diğer tarafta. Bu görüntü bizi ürkütüyor. O gün anlatılmaz, yaşanır. Her buraya baktığımızda o günü hatırlıyoruz. Burası televizyonlarda görüldüğü gibi değil, ürkütücü bir yer. Köyümüzde zor durumda, devletimizden destek bekliyoruz” dedi.Devasa yarığı gören vatandaşların bir daha bölgeye gelmediğini dile getiren Abdullah Çalışkanoğlu, “Deprem günü yaşanan patlama sonrası burada böyle bir yarık oldu. Burası patladığı zaman buradan mavi bir duman çıktı. Sabah geldiğimizde burada dudağı uçuklayan bile oldu. Burayı görüp de ürkmemek elde değil. Burayı gelip, gören bir daha gelmiyor. Bizim büyüklerden isteğimiz bizlere destek olmaları” ifadelerini kullandı.İkiye bölünen tarım arazisinde üretime devam eden Ali Culhacıoğlu, yarığa çok fazla yaklaşarak canını tehlikeye atmadığını belirterek “Burası ikiye ayrıldı. Bir kısmı çöktü, bir kısmı aşağıya kaydı. Buğday ekiyoruz, seneye tütün ekilecek. Yerini hazırlıyoruz şuanda. Tehlikeli de olsa kendi tarlamız da mücadeleye devam edeceğiz. Çok fazla yaklaşıp canımı tehlikeye atmıyorum” şeklinde konuştu.