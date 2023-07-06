Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Türkiye, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini geride bıraktı.Dünyaya demokrasi dersi veren ve rekor katılımla sandığa giden vatandaşlar, tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.Bu çerçevede dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir bir tebriklerini iletiyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin iki liderin gayretiyle tarihinin en üst seviyesine ulaştığını da vurguladı.