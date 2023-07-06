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Beyaz Gazete
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CHP'de taht oyunları! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na derin operasyon

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk savaşı farklı bir boyut kazandı. Mevcut delege yapısı ile Kılıçdaroğlu'nu devirmesi mümkün gözükmeyen İmamoğlu'nun "itibarsızlaştırma" stratejisini devreye soktuğu iddia edildi. 18 ilçe başkanı ile görüştüğü ortaya çıkan İmamoğlu, değişim isteyen bazı CHP'lilerin son grup toplantısına katılmamasında da başrol oynadı. Kılıçdaroğlu'nun lüks tatilini basına sızdırdığı öne sürülen İmamoğlu, son olarak internet sitesi açarak muhalif görüşleri toplamaya başladı.

CHP'de taht oyunları! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na derin operasyon
Ekleme: 6.07.2023 - 11:54 Güncelleme: 6.07.2023 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
CHP'de taht oyunları! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na derin operasyon
Kılıçdaroğlu'nu kamuoyu önünde itibarsızlaştırıp genel merkezi içten fethetmek istediği iddia edilen İmamoğlu'nun son haftalardaki girişimleri partiyi karıştırdı.

İlk olarak 18 ilçe başkanı ile gizlice görüşen İmamoğlu, kendilerinden tam destek istedi. Görüşmeyi öğrenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise küplere binerek söz konusu ilçe başkanlarını toplantıya çağırdı.

Kaftancıoğlu ile görüşmeyi reddeden CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün görevden alınarak diğer ilçe başkanlarına gözdağı verildi.

LÜKS TATİLİ İMAMOĞLU MU SIZDIRDI?

Sonraki günlerde Kılıçdaroğlu'nun Antalya'daki 1,5 milyon liralık lüks tatili gündeme bomba gibi düştü.
Kılıçdaroğlu'nun kaldığı VIP villayı ve söz konusu tatilden fotoğrafı basına sızdıran ana kaynağın İmamoğlu olduğu iddiası kulisleri hareketlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun, partideki krizi bir kenara bırakıp ailesiyle lüks tatile çıkmasından kendisine en yakın isimlerin dahi rahatsızlık duyduğu öğrenildi.

CHP'de taht oyunları! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na derin operasyon

KILIÇDAROĞLU'NUN KONUŞMASINA BOYKOT

Kılıçdaroğlu için partide 'işgalci' algısı yaratmaya çalışan İmamoğlu'nun son grup toplantısı için de harekete geçtiği bildirildi.

İddiaya göre değişim isteyen bazı öncü siyasilere İmamoğlu tarafından 'Toplantıya katılmayın' çağrısı geldi.

Bülent Tezcan, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Engin Altay ve Ali Öztunç gibi değişim taraftarı önemli siyasilerin toplantıya katılmayarak Kılıçdaroğlu'na sırt dönmesi yeni bir krizin başlangıcı olarak değerlendirildi.

MUHALİF YORUMLARI PAYLAŞMASI GÜNDEMDE

Manifestosunu yayımladığı internet sitesi üzerinden vatandaş görüşü de almaya başlayan İmamoğlu'nun sonraki süreçte özellikle muhalif yorumları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nu 4 koldan kuşatma altına almaya çalışan İmamoğlu'nun partinin öncü ve duayen isimleriyle de yüz yüze görüşmelerini artırarak kendine yeni bir alan açmaya çalışacağı öğrenildi.

İmamoğlu'nun son dönemde CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile de görüşmelerini artırdığı ve ikilinin ilerleyen süreçte ortak hareket etme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.


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