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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret rekor oy aldığı o ile

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından teşekkür ziyaretlerine başlıyor. Erdoğan, ilk ziyaretlerini 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde rekor oy aldığı Bayburt ve Gümüşhane'ye cumartesi günü gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret rekor oy aldığı o ile
Ekleme: 6.07.2023 - 10:10 Güncelleme: 6.07.2023 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret rekor oy aldığı o ile
Başkan Erdoğan'ın, ilk olarak gideceği Bayburt'ta son yıllarda yapımı tamamlanarak hizmete açılan bir çok kamu binasının açılışını da yapması bekleniyor.

Aynı gün Bayburt'un ardından Gümüşhane'ye geçecek olan Erdoğan'ın, burada bir miting gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti Bayburt İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programına telefon bağlantısıyla katılarak, seçimden sonraki ilk ziyaretini Bayburt'a yapacağını açıklamıştı.

Erdoğan, 'Bayburt şu anda partimizin son seçimlerdeki 1 nolu ili oldu. Tabii bu bizim için bir iftihar vesilesidir. İnşallah en kısa zamanda Bayburt'a bir teşekkür ziyaretinde bulunacağım.

İlk ziyaretim Bayburt'a olacak. Çünkü Bayburt bunu hak etti ve gerçekten bizleri çok çok mutlu etti' ifadelerini kullanmıştı.

BAYBURT EN ÇOK OY ALAN İL OLDU

Başkan Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılan ilk tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye genelinde rekor oy aldığı illerin başında yüzde 78.86'lık oy oranıyla Bayburt gelmişti.

Erdoğan, Bayburt'taki oy oranını 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerde yüzde 82.45'e yükselterek yeni bir rekora imza atmıştı.

Bayburt'un ardından Erdoğan'ın tüm Türkiye'de en çok oy topladığı ikinci şehir ise yüzde 74.42'lik oy oranıyla Gümüşhane olmuştu.

Erdoğan, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerde bu ildeki oy oranını da yüzde 78.54'e çıkarmıştı.
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