Bakan Mehmet Şimşek '3 temel bileşen' diyerek açıkladı: Enflasyon tek haneye düşecek

Ekonomi programının 3 temel bileşeni belli oldu...Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yeni ekonomik programa ilişkin açıklamada bulundu."Enflasyon tek haneye düşecek"Şimşek mesajında şunları söyledi:Programımızın üç temel bileşeni var: Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi, enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası, makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar.