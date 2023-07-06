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Bakan Koca'dan kene uyarısı: Temmuz sonuna kadar artarak devam etmesi muhtemel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karadeniz bölgesinde, Kurban Bayramı ve sonrasında kene yapışmasına bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış olduğunu, temmuz sonuna kadar yükselmesi beklendiğini bildirdi.

Bakan Koca'dan kene uyarısı: Temmuz sonuna kadar artarak devam etmesi muhtemel
Ekleme: 6.07.2023 - 09:18 Güncelleme: 6.07.2023 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca'dan kene uyarısı: Temmuz sonuna kadar artarak devam etmesi muhtemel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karadeniz bölgesinde, özellikle Kurban Bayramı ve sonrasında kene yapışmasına bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış olduğunu, temmuz sonuna kadar artması muhtemel kene yapışmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

KARADENİZ'DEKİ VATANDAŞLARA UYARI!
Koca, kene kaynaklı bir enfeksiyon olan KKKA hastalığına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarılarda bulundu:

"Karadeniz bölgesinde, özellikle Kurban Bayramı ve sonrasında kene yapışmasına bağlı KKKA vakalarında artış oldu. Temmuz sonuna kadar artarak devam etmesi muhtemel kene yapışması vakalarına karşı dikkatli olunmalı, hastalığın ağır seyredebildiği unutulmamalı."

ÖNLEMLERE DİKKAT ÇEKİLDİ
Bakan Koca, paylaşımında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz'ın konuya ilişkin görüşlerinin yer aldığı videoya da yer verdi.

KKKA hastalığının ağır seyredebileceği ve ölüme neden olabileceği uyarısını yapan Yılmaz, "Özellikle KKKA hastalığının olduğu bölgelere gidecek kişilerin önlemlerini alması, örneğin, çoraplarını pantolonlarının üzerine çekmesi, kendini her gün vücuduna kene yapışıp yapışmadığı noktasında kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü kene ne kadar vücutta kalırsa hastalık da o kadar ağır seyredebiliyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, hazirandan temmuz ayı sonuna kadar olan sürecin kene vakası artışlarının en yoğun yaşandığı dönem olduğuna da dikkati çekti.
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