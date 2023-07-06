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Ataşehir’de köpek dehşeti: Yeniden görebilecek mi? Doktoru açıkladı!

İstanbul Ataşehir'de dün korkunç bir olay yaşandı. Köpek saldırısına uğrayan A.K. hastaneye kaldırıldı. Görme kaybı yaşayan talihsiz kadının ilk ameliyatının başarılı geçtiği açıklandı. Doç. Dr. Barış Yılmaz, "Lens de onarıldıktan sonra görmenin geri dönebileceği konusunda bir umudumuz var. İkinci bir ameliyat için gözün biraz daha toparlaması bekleniyor" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları…

Ekleme: 6.07.2023 - 17:28 Güncelleme: 6.07.2023 - 17:35 / Editör: Ozge Selin
Ataşehir’de köpek dehşeti: Yeniden görebilecek mi? Doktoru açıkladı!Dün akşam Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki Adalet Sitesi'nden çıktıktan sonra köpek saldırısı sonucu yaralanan A.K'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor...

A.K'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Yılmaz, saldırı sonrası ambulansla acil servise getirilen hastanın, ilk müdahalesi ve pansumanları yapıldıktan sonra servise yatırıldığını anlattı.

Yılmaz, A.K'nin gözünden ameliyat edildiğini belirterek, "Bugün sabah itibarıyla hastamızın ilk ameliyatı yapıldı. Hastanın görme kaybı var ve göz çevresinde de bazı kesiler var köpek ısırığına bağlı.

Göz direkt olarak köpek tarafından ısırılmamış ama darbeye bağlı bir yaralanması var. Görmemizi sağlayan lens bölgesi hasar görmüş. Böyle olunca gözün, ilk geldiğinde maalesef refleksi yoktu. İlk ameliyatının sonucunda bu ışık refleksi geri döndü." ifadelerini kullandı.

Hastanenin göz kliniğinin tecrübeli hocaları eşliğinde ameliyatın yapıldığını ifade eden Yılmaz, ikinci bir ameliyat daha planlandığını bildirdi.

Ataşehir’de köpek dehşeti: Yeniden görebilecek mi? Doktoru açıkladı!

Hastanın ışık refleksinin gelmesinin iyi bir haber olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Lens de onarıldıktan sonra görmenin geri dönebileceği konusunda bir umudumuz var. İkinci bir ameliyat için gözün biraz daha toparlaması bekleniyor. Göz çevresinde, orbitada herhangi bir büyük hasarımız yok. Ana yapıda bir hasarımız yok.

Baş ve boyunda yumuşak doku hasarı olarak yorumlayabileceğimiz, dikiş ve pansumanla tedavi edebileceğimiz yaralanmalar var. Ancak şu anda bizim biraz daha endişe duyduğumuz şey, göz hasarı ve görme kaybıdır."

Yılmaz, iyileşme süreci, ödemin gerilemesi ve göz lensine yapılacak müdahaleye göre uygun bir zamanda hastanın taburcu durumunun belirlenebileceğini kaydetti.

BU HAYVANLARI BESLEYENLERİN İYİ BİR EĞİTİM ALMASI LAZIM"

Hayvan dostlarıyla bir arada yaşayan bir toplum olunduğunu dile getiren Yılmaz, köpeklerin saldırganlaşmasına ilişkin şunları kaydetti: "Öncelikle bunların ne kadar saldırgan, ne kadar topluma zararlı olabileceği konusunda işin uzmanları tarafından, bu hayvanları besleyen kişilerin iyi bir eğitim alması ve bu saldırganlığı tetikleyen şeylerin ortadan kaldırılması lazım.

Zincirli bir köpeğin zincirini koparacak kadar saldırganlaşması çok olağan bir şey değildir.

Toplum içerisinde rahatlıkla yaşayan bir canlıyı, başka bir canlıya saldıracak duruma getiren nedenlerin öğrenilmesi ve bunların ortadan kaldırılması lazım öncelikle."

Ataşehir’de köpek dehşeti: Yeniden görebilecek mi? Doktoru açıkladı!
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