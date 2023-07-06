Ali Yerlikaya paylaştı! Haziran ayında düzenlenen FETÖ operasyonunda 130 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerinin geçtiğimiz ay eli kanlı terör örgütü FETÖ'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 748 kişinin gözaltına alındığını, 130 kişinin ise tutuklandığı belirtti.
Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi sürüyor.
Eli kanlı terör örgütü, güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarla çözülmeye devam ediyor.
Bu kapsamda operasyonların ardı arkası kesilmiyor.
Son olarak güvenlik güçleri haziran ayında kapsamlı bir operasyon için harekete geçti. Yapılan çalışmanın detaylarını ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.
Haziran ayında 130 FETÖ mensubu tutuklandı
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:
HAZİRAN AYINDA FETÖ’YE YÖNELİK 513 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Geçen ay kendi halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda;
748 şahıs gözaltına alındı.
130 şahıs tutuklandı.
15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ’ye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor.
Jandarmamızı ve emniyetimizi tebrik ediyorum.
TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK
Eli kanlı terör örgütü, güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarla çözülmeye devam ediyor.
Bu kapsamda operasyonların ardı arkası kesilmiyor.
Son olarak güvenlik güçleri haziran ayında kapsamlı bir operasyon için harekete geçti. Yapılan çalışmanın detaylarını ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.
Haziran ayında 130 FETÖ mensubu tutuklandı
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:
HAZİRAN AYINDA FETÖ’YE YÖNELİK 513 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Geçen ay kendi halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda;
748 şahıs gözaltına alındı.
130 şahıs tutuklandı.
15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ’ye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor.
Jandarmamızı ve emniyetimizi tebrik ediyorum.
TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK