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Ahmet Hakan yazdı: Meclis Başkanlığı Numan Kurtulmuş’a çok yakıştı

Yazar Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Numan Kurtulmuş’un Meclis Başkanlığı’nı kaleme aldı.

Ahmet Hakan yazdı: Meclis Başkanlığı Numan Kurtulmuş’a çok yakıştı
Ekleme: 6.07.2023 - 17:42 Güncelleme: 6.07.2023 - 17:43 / Editör: Ozge Selin
Ahmet Hakan yazdı: Meclis Başkanlığı Numan Kurtulmuş’a çok yakıştı
Yazar Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a değindi. Kurtulmuş, 7 Haziran'da Genel Kurul'da 3. tur oylamada 321 oyla yeni TBMM Başkanı seçilmişti. Ahmet Hakan, Numan Kurtulmuş'un birikimiyle, siyasi ağırlığıyla, mütevazı kişiliğiyle, uzlaşmacılığıyla Meclis Başkanlığı görevine çok yakıştığını söyledi.

Hakan, Numan Kurtulmuş'a övgülerini sürdürerek, “O da zaten ilk olarak konvoyundaki araçların sayısını azaltıp motorlu polis ekiplerini kaldırarak mütevazı kişiliğinin gereğini yapmış. Tantanalı karşılamalar falan da istemiyormuş. Ne güzel.” dedi.

Ahmet Hakan köşe yazısında “Gerçi mahkemenin yapacağı işi kendisinden talep etmek doğru değil ama insan yine de Can Atalay meselesine de bir biçimde çözüm üretse diye temennide bulunmaktan geri duramıyor.” ifadelerini kullanarak Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanlığı hakkındaki yorumlarını dile getirdi.
Ahmet Hakan yazdı: Meclis Başkanlığı Numan Kurtulmuş’a çok yakıştı
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