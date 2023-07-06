  • USD: 26,05 - 26,09
  • EURO: 28,35 - 28,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AFAD son durumu paylaştı! Deprem bölgesinde 416 bini aşkın vatandaş konteynerlerde kalıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetten etkilenen kentlerde AFAD eliyle toplamda 161 bin 617 konteyner kuruldu.

Ekleme: 6.07.2023 - 09:50 Güncelleme: 6.07.2023 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
AFAD son durumu paylaştı! Deprem bölgesinde 416 bini aşkın vatandaş konteynerlerde kalıyor
Bugün asrın felaketinin 5'inci ayı...

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı.

Büyük acıların yaşandığı ve binlerce insanın evsiz kaldığı depremlerde yaralar hızlıca sarılmaya başladı.

Bu süreçte yurdun dört bir yanından vatandaş bölgeye seferber oldu.

Çalışmalar sürüyor
Tek yürek olunarak depremzedeler için büyük bir mücadele ortaya koyuldu.

Bir yandan barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanırken bir yandan da deprem konutları yükselmeye başladı.

Öte yandan AFAD eliyle konteyner kurulumları da hızlandırıldı.

"161 bin 617 konteyner kurulumunu tamamladık"
AFAD da konuya ilişkin paylaşımda bulunarak çalışmalardaki son durumu aktardı.

Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Depremden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla konteyner kentler kurmaya devam ediyoruz.
Bugüne kadar, toplam 161.617 konteyner kurulumunu tamamladık.

416.598 afetzede vatandaşımızı konteyner kentlerimizde misafir ediyoruz.
Konteyner kentlerimiz barınma, beslenme, eğitim ve sağlık alanlarıyla vatandaşlarımızın hizmetinde…

Dün olduğu gibi bugün de, tüm gücümüz ve imkanlarımızla Milletimizin yanındayız.

Birlikte güçlüyüz!
T24'te skandal LGBT programı: Aileyi hedef almaları yetmedi gözlerini çocuklara diktiler
Memura rekor zam! İşte 8077 TL seyyanen artışla yeni memur maaşları: Kim ne kadar alacak?
İsrail sokakları karıştı! İsyanı tetikleyecek çıkış: 'Kafa ve kemik kırarak açabiliriz'
Türkiye manşetlerde! 'Dünyanın en güçlü adamının desteği yeterli değil'
Başkan Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret rekor oy aldığı o ile
Bakan Mehmet Şimşek '3 temel bileşen' diyerek açıkladı: Enflasyon tek haneye düşecek
Bakan Koca'dan kene uyarısı: Temmuz sonuna kadar artarak devam etmesi muhtemel
Resmi Gazete'de yayınlandı: İkinci el araçlar sıfır fiyatından yükseğe satılamayacak
Kılıçdaroğlu'nun rakipleri çoğalıyor! İlhan Cihaner 'ben de adayım' dedi...
DP'li Cemal Enginyurt'tan İmamoğlu'na salvolar: Erdoğan Ankara ve İstanbul'u kazanırsa ayağa kalkamayız
Muhalefet milletvekilleri TBMM'deki görüşmelere katılmıyor mu? Rümeysa Kadak görüntüledi...
İsveç ateşle oynuyor! Kriz çıkaracak talep: Bir an önce gerçekleştirmek istiyor
Hamza Dağ'dan enflasyon mesajı: Tek hanelere düşecek
Can Ataklı kayışı iyice kopardı: 'Seçimleri yüzde 55'le muhalefet kazandı' iddiası
İzmir’in göbeğinde esnafı bezdiren çöp dağları: Mikrop kapıp hasta olacağız
400 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı! Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu da var
İmamoğlu'nun Tuzla filmine Şadi Yazıcı'dan cevap
18 ayın en düşük seviyesi... Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı!
'Derman'ın ilk teslimatı gerçekleştirildi
Dünya Fidan'ın açıklamalarını böyle gördü: Türk etkisi!
Meteoroloji'den birçok kente sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den birçok kente sağanak uyarısı!

Twitter'a rakip geldi!

Twitter'a rakip geldi!

Havalar ısınınca ortaya çıktı: Uzmanlar 'Vaka sayısı artıyor' diyerek uyardı

Havalar ısınınca ortaya çıktı: Uzmanlar 'Vaka sayısı artıyor' diyerek uyardı

La Nina bitti El Nino kapıda! Korkutan uyarı: Bu tarihlerde 50 dereceyi aşacak .

La Nina bitti El Nino kapıda! Korkutan uyarı: Bu tarihlerde 50 dereceyi aşacak .

Dikkat zehir saçıyor: Türkiye'de bir ilde daha görüldü sayıları hızla artıyor

Dikkat zehir saçıyor: Türkiye'de bir ilde daha görüldü sayıları hızla artıyor

Avrupa ülkesinde sürpriz karar: Okulda yasaklandı!

Avrupa ülkesinde sürpriz karar: Okulda yasaklandı!