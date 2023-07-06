AFAD son durumu paylaştı! Deprem bölgesinde 416 bini aşkın vatandaş konteynerlerde kalıyor

Bugün asrın felaketinin 5'inci ayı...Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı.Büyük acıların yaşandığı ve binlerce insanın evsiz kaldığı depremlerde yaralar hızlıca sarılmaya başladı.Bu süreçte yurdun dört bir yanından vatandaş bölgeye seferber oldu.Tek yürek olunarak depremzedeler için büyük bir mücadele ortaya koyuldu.Bir yandan barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanırken bir yandan da deprem konutları yükselmeye başladı.Öte yandan AFAD eliyle konteyner kurulumları da hızlandırıldı.AFAD da konuya ilişkin paylaşımda bulunarak çalışmalardaki son durumu aktardı.Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:Depremden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla konteyner kentler kurmaya devam ediyoruz.Bugüne kadar, toplam 161.617 konteyner kurulumunu tamamladık.416.598 afetzede vatandaşımızı konteyner kentlerimizde misafir ediyoruz.Konteyner kentlerimiz barınma, beslenme, eğitim ve sağlık alanlarıyla vatandaşlarımızın hizmetinde…Dün olduğu gibi bugün de, tüm gücümüz ve imkanlarımızla Milletimizin yanındayız.Birlikte güçlüyüz!