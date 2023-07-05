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Beyaz Gazete
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Türkiye-Yunanistan görüşmelerinde 3+3 formülü: Boğazlar'ın ismi için yapılan skandal teklif de gündemde

11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO Zirvesi Yunanistan'ın gündemini oldukça meşgul ediyor. Türkiye ile Yunanistan görüşmelerinin 3+3 sistemi şeklinde gerçekleşeceğini belirten Yunan gazetesi Kathimerini, birkaç gün önce gündeme gelen Boğazlar'a 'çift isim' önerisine karşı çıkıldığını ve bu durumun ikili görüşmelerin gündeminde olacağını ifade etti.

Türkiye-Yunanistan görüşmelerinde 3+3 formülü: Boğazlar'ın ismi için yapılan skandal teklif de gündemde
Ekleme: 5.07.2023 - 11:55 Güncelleme: 5.07.2023 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
Türkiye-Yunanistan görüşmelerinde 3+3 formülü: Boğazlar'ın ismi için yapılan skandal teklif de gündemde
Türkiye'yi Vilnius'ta bekleyen ülkelerden biri Yunanistan. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'da yeniden seçimin galibi olan Yunanistan Başbaşkanı Kiryakos Miçotakis'e yaptığı tebrik telefonunun ardından Miçotakis ile Erdoğan'ın Vilnus'ta görüşeceği ifade edildi.

Yunanistan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Miçotakis'i arayarak, Başbakanlık görevini üstlenmesi vesilesiyle tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada, 'Başbakan Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenecek NATO Zirvesinde buluşmaya karar verdi.' ifadesi yer aldı.

Yunanistan'ın görüşmedeki gündem maddelerinden biri ise Boğazlar'ın ismi. Geçtiğimiz günlerde Yunan gazetesi Kathimerini, Türkiye'yi konu alan bir haber yayımlamıştı.

Gazete, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde Brüksel'e giden ABD heyetinin İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile ilgili çarpıcı bir 'uzlaşı' teklifini gündeme getirdiğini yazmıştı.


Türkiye-Yunanistan görüşmelerinde 3+3 formülü: Boğazlar'ın ismi için yapılan skandal teklif de gündemde

'Boğazlar için Çift Adlandırma-ABD Formülü' isimli haberinde Kathimerini, ABD heyetinin NATO'nun bölgesel planlarındaki karışıklığı gidermek için İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın isimlerinin değişmesini öngören bir teklif sunduğunu söylemişti.

Haberde, ABD heyetinin 1936 yılında imzalanan Montrö Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın Yunanca isimlerinin (Bosphorus ve Dardanelles) de kullanılmasının anlaşmaya uygun olduğunu, ancak bu ikiliğin NATO üyeleri arasında karışıklığa yol açabileceğini belirttiği ifade edilmişti.

Gazetenin haberine göre ABD heyeti bu sorunun çözümü için iki isim önerisini gündeme getirmişti. Buna göre Türkiye, Boğazlar için 'Türk Boğazları' ismini kullanabilecek. Diğer ülkelerse Türk Boğazları tabirinin yanı sıra Montrö Sözleşmesi'nde yer aldığı şekliyle (Bosphorus ve Dardanelles) şeklinde adlandırma yapabilecek.

Türkiye-Yunanistan görüşmelerinde 3+3 formülü: Boğazlar'ın ismi için yapılan skandal teklif de gündemde

Ankara'nın bu 'uzlaşı' önerisine şiddetle karşı çıktığı belirtilirken Yunan heyetinin ise Türk Boğazları tabiri nedeniyle öneriyi reddettiği bildirilmişti.

Gazete, ABD heyetinin bu önerisine Ankara'nın bu konudaki tavrının net olduğunu belirtirken, Yunanistan tarafının da iki farklı ismi kullanma önerisi ile ilgili şüpheleri olduğunu ve bu nedenle öneriyi kabul etmediğini vurgulamıştı.

Türkiye-Yunanistan görüşmelerinde 3+3 formülü: Boğazlar'ın ismi için yapılan skandal teklif de gündemde

Vilnius'taki Zirve'ye bir hafta kala Yunan gazetesi Kathimerini aynı konuyu yine manşetine taşıdı. Haberde Yunan diplomasisinin Erdoğan-Miçotakis görüşmesi öncesinde 'çekincelerinin' olduğundan bahsedildi.

Türkiye-Yunanistan görüşmelerinde 3+3 formülü: Boğazlar'ın ismi için yapılan skandal teklif de gündemde

Masada Boğazlar meselesinin de olduğundan bahseden Kathimerini, Atina'nın tavrının halen net olduğunu ifade etti.

Türkiye-Yunanistan görüşmelerinde 3+3 formülü: Boğazlar'ın ismi için yapılan skandal teklif de gündemde

Ayrıca toplantının formatıyla ilgili de bilgiler veren gazete, görüşmenin 3+3 şeklinde yapılacağını ifade etti. Buna göre Yunan tarafından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetrik ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou ya da onun yerine diplomatik danışman Anna Maria Boura katılacak. 3 siyasinin Türk tarafından da mevkidaşları ile görüşmesi bekleniyor.

Boğazlar meselesi haricinde var olan anlaşmazlıklardan kıta sahanlığı ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarının da masadaki diğer konular olduğu ifade edildi.

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