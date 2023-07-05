Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.Görüşmede, NATO genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşması ve sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki iş birliği ve bu konuda ABD'nin ev sahipliğinde 7 Temmuz'da düzenlenecek uluslararası toplantı ele alındı.Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'nda konuşma yaptı.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daha adil bir temsil ve artırılmış etkinlik için yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Bakan Fidan, 'Ancak o zaman seçkin bir kulübün birkaç üyesinin (konularını) değil, tüm insanlığı ilgilendiren konuları ele alabilir' dedi.Fidan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:'Bağlantısızlar Hareketi (NAM), sömürgecilikten kurtulma, silahsızlanma ve ırkçılığa karşı mücadelede çok etkili oldu. Bugün, kuruluşundan 60 yılı aşkın bir süre sonra NAM alaka düzeyini koruyor. Etkili çok taraflılığı ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümünü savunmak için önemli bir platformdur. NAM üyeleri, daha iyi bir küresel düzene nasıl ulaşılacağı konusundaki tartışmalara önemli katkılarda bulunuyor. Buna BM reformu, küresel sağlık mimarisinin iyileştirilmesi, terörle mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılması da dahildir.''Değerli Dostlar, Tıpkı NAM gibi Türkiye de yorulmak bilmez bir barış savunucusudur, Ukrayna'daki savaş bunun çok çarpıcı bir örneğidir. Savaşın başlangıcından beri diplomatik müzakereler yoluyla adil bir barış için çalışıyoruz. Türkiye, en önemlisi Ukrayna, Rusya ve BM'yi bir araya getirdiğimiz ve küresel bir gıda krizini önlediğimiz Karadeniz Tahıl Girişimi ile önemli konularda görüşmeleri kolaylaştırdı. Türkiye bu inisiyatifi yaşatmaya kararlıdır ve desteğinize güveniyoruz.'BM Güvenlik Konseyi'nin daha adil bir temsil ve artırılmış etkinlik için yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Bakan Fidan, 'Ancak o zaman seçkin bir kulübün birkaç üyesinin (konularını) değil, tüm insanlığı ilgilendiren konuları ele alabilir. İşte bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya Beşten Büyüktür' sloganı tüm dünyada yankılanıyor. Küresel adaletsizliklerden bahsetmişken, Filistin'de yaşananlardan bahsetmeden geçilemez' ifadelerini kullandı.Bakan Fidan, Filistin konusunda şu açıklamaları yaptı:'İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işgali sürdürmek ve Doğu Kudüs eyaletlerinin karakterini değiştirmek için tek taraflı eylemleri hız kesmeden devam ediyor. İsrail tarafında Harem-i Şerif'e ve kutsallığına yönelik aşırı provokasyonlar kabul edilemez düzeydedir. Bağlantısızlar Hareketi'nin de bu konuda çok hassas olduğunu biliyorum.Hepimiz 1967'ye dayanan, başkenti Doğu Kudüs olan ve İsrail'le yan yana yaşayan egemen, bağımsız ve bitişik bir Filistin devletini desteklemeliyiz. Ortadoğu'da barışın tek geçerli formülü budur. Filistin, egemen ve eşit bir üye olarak uluslararası toplumdaki onurlu yerini ne kadar çabuk alırsa, dünya o kadar güvenli ve adil bir yer olacaktır.Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılına adım atıyoruz. Bu yeni dönemde terörden silahlı çatışmalara, ırkçılıktan iklim değişikliğine kadar uzanan küresel sorunları aktif olarak ele alıyor olacağız. Herkes aynı şekilde davranmaz. Bazıları büyük sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında temel nedenleri görmezden gelmeyi ve başkalarını suçlamayı tercih ediyor. Günümüz dünyasında Müslümanlara, Afrika ve Asya kökenlilere, Yahudilere ve göçmenlere yönelik nefret tahmin edilemeyecek boyutlara ulaşıyor.'Bakan Fidan, İslam'a yönelik saldırıların Avrupa'da adeta salgın haline geldiğini belirterek milyarlarca insanın inandığı Kur'an-ı Kerim'in Kurban Bayramı'nın ilk gününde yakılması ve buna ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verilmesinin açık bir hakaret olduğunu vurguladı.