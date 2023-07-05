TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Son 18 ayın en düşük seviyesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre enflasyon Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92 yıllıkta ise yüzde 38,21 oldu. Memur ve emeklisinin maaş zamlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı.

Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü kulağı açıklanacak enflasyon verisindeydi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre; Enflasyon aylık bazda yüzde 3,92, yıllıkta yüzde 38,21 oldu.Memur ve emekliye yapılacak zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük MEMUR maaşının 22 bin lira olacağını da söylemişti. Yeni yapılacak zam oranları ve seyyanen zamlarla memurların alacağı maaşlar netleşmiş olacak.