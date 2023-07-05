Suriyeli sağlıkçı istihdamı iddiasına net yanıt! Bakan Koca algı operasyonlarına son noktayı koydu

Bakan Koca, '4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam edildi' iddialarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. İki yıl önce uluslararası bir toplantıdaki sözlerinin çarpıtıldığını kaydeden Bakan Koca, 'Göçmen Sağlığı Merkezlerindeki sağlık hizmetlerinin giderleri Avrupa Birliği fonlarından karşılanmakta, bu hizmetlerde Suriyeli sağlık çalışanları görev almaktadır. İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği şeklindeki yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir' ifadelerine yer verdi.Göçmen Sağlığı Merkezleri'ndeki giderlerin Avrupa Birliği fonlarından karşılandığını aktaran Koca, merkezlerin sadece yabancılara ağırlıklı Suriyelilere hizmet ettiğini belirtti. Bu merkezdeki çalışanları da eğitimden geçirdiklerini söyleyen Koca şunları belirtti: 'Suriyeli vatandaşlardan seçerek, orada geçici süreyle sözleşmeli istihdam ediyoruz.Ve o parayı da Avrupa Birliği fonlarından ödüyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kaynaklarından, Suriyeli çalışan herhangi bir doktor veya hemşireye herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu dahi değil. Üstelik biz hem Suriyeli olan sağlık çalışanıyla, göçmenlere sağlık hizmeti vererek üzerimizdeki yükü hafifletmiş oluyoruz. Avrupa Birliği fonundan da bunun giderlerini karşılıyoruz.Bu da yabancılara, Avrupa Birliği misyonlarına özellikle anlatılmaya çalışıldı. Bizim üzerimizdeki bu yükü, sağlık hizmetini bu şekilde yaparak, sistemi iyileştirdiğimizi anlatıyoruz. İki yıl önce yapılmış bir açıklamanın sanki 4 bin Suriyeli sağlıkçının bugün istihdam edilmiş gibi gündeme getirilmesi de manidar.'