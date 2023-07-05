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İzmir’in göbeğinde esnafı bezdiren çöp dağları: Mikrop kapıp hasta olacağız

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesinde toplanmayan çöpler adeta bir dağ oluştururken, esnaf Bornova Belediyesine tepki gösterdi. Geçtiğimiz hafta çöplerin yığıldığı bölgede çıkan yangını hatırlatan esnaf Mehmet Emin Aydın, "Uzun yıllardır burada esnafız ve sürekli burada çöp sıkıntısını çekiyoruz. Ne site yönetimi ne de belediye bu atıklar için çözüm yolu üretmiyor. Bu çöplerin sıkıntısını yıllardır çekiyoruz. Çöpler yüzünden sürekli sinek oluyor ve kaşıntıdan artık çalışamıyoruz. Mikrop kapıp hasta olacağız" diye isyan etti.

İzmir’in göbeğinde esnafı bezdiren çöp dağları: Mikrop kapıp hasta olacağız
Ekleme: 5.07.2023 - 15:37 Güncelleme: 5.07.2023 - 15:49 / Editör: Ozge Selin
İzmir’in göbeğinde esnafı bezdiren çöp dağları: Mikrop kapıp hasta olacağız
İzmir'de CHP'li belediyelerin yarattığı çöp sorunu çözüme kavuşturulamıyor. Bornova Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki çöp sorunu yüzünden CHP'li Bornova Belediyesi'ne yıllardır sesini duyurmak isteyen bölge esnafı, yine aynı dertten isyan etti.

İzmir’in göbeğinde esnafı bezdiren çöp dağları: Mikrop kapıp hasta olacağız

Biriken, etrafa saçılan ve yoğun bir şekilde koku yapan çöp yığınlarının toplanmaması bölge esnafı tarafından tepkiyle karşılanırken çalışanlar, sineklerden ve kaşıntıdan çalışamadıklarını dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta çöplerin yığıldığı bölgede çıkan yangını hatırlatan esnaf Mehmet Emin Aydın, 'Uzun yıllardır burada esnafız ve sürekli burada çöp sıkıntısını çekiyoruz. Ne site yönetimi ne de belediye bu atıklar için çözüm yolu üretmiyor. Bu çöplerin sıkıntısını yıllardır çekiyoruz. Çöpler yüzünden sürekli sinek oluyor ve kaşıntıdan artık çalışamıyoruz. Mikrop kapıp hasta olacağız. Geçen hafta da bu noktada büyük bir noktada yangın çıkmıştı. O yangın otomobil ve iş yerlerine de sıçrayabilirdi. Bornova Belediyesi'nin bu çöp sorununa artık çözüm bulmasını istiyoruz.' dedi.


İzmir’in göbeğinde esnafı bezdiren çöp dağları: Mikrop kapıp hasta olacağız

Esnaflardan Fatih Şimşek, Ayakkabıcılar Sitesi'nin çöp sorununun yıllardır çözüme ulaşamadığını söyledi

Ayakkabıcılar Sitesi'nin çöp sorununun yıllardır çözüme ulaşamadığını söyleyen esnaflardan Fatih Şimşek ise 'Bornova Belediyesi hem çöp hem de buranın yolları konusunda hiçbir elle tutulur çalışma yürütmüyor. Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesinin her yeri pislik. Yıllardır burada esnaflık yapıyoruz, artık usandık. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Normalde burası otopark; ama otoparktan çok çöplüğe benziyor. Biz burada pisliğin içerisinde çalışıyoruz, lütfen yetkililer artık sesimizi duysun.' açıklamasında bulundu.


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