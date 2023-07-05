Bakan Fidan, Irak ve Kuveytli mevkidaşları ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hussein ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ile görüştü.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hussein ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.