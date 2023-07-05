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Bakan Bolat: Ukrayna ekonomisinin normalleşmesine katkı sağlayacak girişimleri destekleyeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, bir paylaşımda bulundu. Bakan Bolat, paylaşımında "İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin derinleştirilmesi ile Ukrayna'nın alt ve üstyapısının yeniden inşası için Ukrayna ekonomisinin normalleşmesine katkı sağlayacak girişimleri iş dünyamızla birlikte desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Bolat, ayrıca Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Rusya-Ukrayna krizinin çözümünde ve tahıl koridoru inisiyatifi sürecinde aktif rol alarak çözüm önerileri geliştiren kilit ülke olma konumunun devam ettiğini vurguladı.

Ekleme: 5.07.2023 - 16:19 Güncelleme: 5.07.2023 - 16:31 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bolat: Ukrayna ekonomisinin normalleşmesine katkı sağlayacak girişimleri destekleyeceğiz
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Bolat yaptığı paylaşımda 'İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin derinleştirilmesi ile Ukrayna'nın alt ve üstyapısının yeniden inşası için Ukrayna ekonomisinin normalleşmesine katkı sağlayacak girişimleri iş dünyamızla birlikte desteklemeye devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sviridenko ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Rusya-Ukrayna krizinin çözümünde ve tahıl koridoru inisiyatifi sürecinde aktif rol alarak çözüm önerileri geliştiren kilit ülke olma konumunun devam ettiğini vurguladı.

Bakan Bolat: Ukrayna ekonomisinin normalleşmesine katkı sağlayacak girişimleri destekleyeceğiz

Bakan Bolat, şunları kaydetti:
'Biz de Ticaret Bakanlığı olarak ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin derinleştirilmesi ile Ukrayna'nın alt ve üstyapısının yeniden inşası için Ukrayna ekonomisinin normalleşmesine katkı sağlayacak girişimleri iş dünyamızla birlikte desteklemeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, Sayın Sviridenko ile ülkelerimiz arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının uygulamasına ve Ukrayna ile ikili işbirliğimizi geliştirmeye yönelik atacağımız adımları değerlendirdik.'
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