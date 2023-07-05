AK Parti'de 7 il başkanı değişti! Adıyaman, Muğla, Kars..

Tarihi seçimin ardından Türkiye yeni bir döneme girdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine değişikliği ile birlikte Türkiye Yüzyılı'nı başlattı.Muhalefette seçim hezimeti dengeleri bozarak iç karışıklığa neden olurken, AK Parti cephesinde ise hareketlilik yaşanıyor.Yenilikler, atamalar yerel seçim öncesi tamamlanıyor.Bu kapsamda AK Parti il başkanlıklarında yeni bir atama yaptı.Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensibiyle şu illerin başkanları değişti:Adıyaman İl Başkanlığına Emrah Erkan Bulucu, Erzincan İl Başkanlığına Mehmet Cavit Şireci, Kars İl Başkanlığına Muammer Sancar, Kırıkkale İl Başkanlığına Engin Pehlivanlı, Muğla İl Başkanlığına Gültekin Akça, Niğde İl Başkanlığına Mustafa Özdemir, Uşak İl Başkanlığına Himmet Yaşar atandı.Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına, bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi.Yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.