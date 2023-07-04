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Beyaz Gazete
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Yunanistan'ın gözü NATO Zirvesi'nde! Yunan basını Erdoğan'ın taviz vermeyeceği 3 maddeyi sıraladı

11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO Zirvesi Yunanistan'ın gündeminde. Başkan Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bir görüşme gerçekleştireceğinden bahseden Yunan gazetesi Kathimerini her ne kadar gündemde 'normalleşmenin' olduğundan bahsetse de Başkan Erdoğan'ın asla taviz vermeyeceği konuları 3 maddede sıraladı.

Yunanistan'ın gözü NATO Zirvesi'nde! Yunan basını Erdoğan'ın taviz vermeyeceği 3 maddeyi sıraladı
Ekleme: 4.07.2023 - 10:18 Güncelleme: 4.07.2023 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'ın gözü NATO Zirvesi'nde! Yunan basını Erdoğan'ın taviz vermeyeceği 3 maddeyi sıraladı
Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte İsveç'in NATO'ya girme meselesi ve Türkiye'den gelen veto kararları dünya gündemini oldukça meşgul ediyor. Her ne kadar Türkiye, Finlandiya ve İsveç'le ortaklaşa imzalanan 3'lü momerandumda İsveç, Türkiye'nin şartlarını kabul ettiğini ifade etse de ülkede yaşananlar bu durumun tam aksini gösteriyor.

Özellikle teröre verilen desteğin kesilmemesi ve Stockholm'de yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri sonrası Türkiye'nin tepkisi çok sert olurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İsveç'in NATO'ya henüz giremeyeceği yönünde sinyaller verdi.

Öte yandan dünya ise konuyu 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'nde gündeme getirmeyi umuyor.

Yunanistan'ın gözü NATO Zirvesi'nde! Yunan basını Erdoğan'ın taviz vermeyeceği 3 maddeyi sıraladı

Türkiye'yi Vilnius'ta bekleyen bir diğer ülke ise Yunanistan. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'da yeniden seçimin galibi olan Yunanistan Başbaşkanı Kiryakos Miçotakis'e yaptığı tebrik telefonunun ardından Miçotakis ile Erdoğan'ın Vilnus'ta görüşeceği ifade edildi.

Yunanistan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Miçotakis'i arayarak, Başbakanlık görevini üstlenmesi vesilesiyle tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada, 'Başbakan Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenecek NATO Zirvesinde buluşmaya karar verdi.' ifadesi yer aldı.


Yunanistan'ın gözü NATO Zirvesi'nde! Yunan basını Erdoğan'ın taviz vermeyeceği 3 maddeyi sıraladı

Bunun üzerine ise Yunan basınında görüşmeyle ilgili çeşitli haberlere yer verilmeye başlandı. Yunan gazetesi Kathimerini'ye göre söz konusu görüşme diyalog girişimi öncesi atılabilecek adımları içeriyor.

Yunanistan'ın gözü NATO Zirvesi'nde! Yunan basını Erdoğan'ın taviz vermeyeceği 3 maddeyi sıraladı

Kathimerini buradan hareketle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunan mevkiaşı Giorgos Gerapetritis'in de benzer bir yönde iletişim kuracağından bahsetti.

İki tarafın da sert tutumunu bir kenara bıraktığına dikkat çeken gazete, Ankara'nın da Atina ile olan ilişkileri normalleştirmekten yana olduğunu ifade etti.

Yunanistan'ın gözü NATO Zirvesi'nde! Yunan basını Erdoğan'ın taviz vermeyeceği 3 maddeyi sıraladı

Ancak gazete, Erdoğan'ın masasında Yunanistan'la kriz çıkmasına neden olsa da Mavi Vatan doktrini, Türkiye-Libya anlaşması ve Adalar'ın askerden arındırılması hususlarının üstünün çizilmeyeceğine dikkat çekti.

1Öte yandan Vilnius'taki Zirve'ye de dikkat çeken gazete, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vereceğini umduklarını dile getirdi.




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