Yunanistan'ın gözü NATO Zirvesi'nde! Yunan basını Erdoğan'ın taviz vermeyeceği 3 maddeyi sıraladı

Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte İsveç'in NATO'ya girme meselesi ve Türkiye'den gelen veto kararları dünya gündemini oldukça meşgul ediyor. Her ne kadar Türkiye, Finlandiya ve İsveç'le ortaklaşa imzalanan 3'lü momerandumda İsveç, Türkiye'nin şartlarını kabul ettiğini ifade etse de ülkede yaşananlar bu durumun tam aksini gösteriyor.Özellikle teröre verilen desteğin kesilmemesi ve Stockholm'de yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri sonrası Türkiye'nin tepkisi çok sert olurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İsveç'in NATO'ya henüz giremeyeceği yönünde sinyaller verdi.Öte yandan dünya ise konuyu 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'nde gündeme getirmeyi umuyor.Türkiye'yi Vilnius'ta bekleyen bir diğer ülke ise Yunanistan. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'da yeniden seçimin galibi olan Yunanistan Başbaşkanı Kiryakos Miçotakis'e yaptığı tebrik telefonunun ardından Miçotakis ile Erdoğan'ın Vilnus'ta görüşeceği ifade edildi.Yunanistan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Miçotakis'i arayarak, Başbakanlık görevini üstlenmesi vesilesiyle tebrik ettiği belirtildi.Açıklamada, 'Başbakan Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenecek NATO Zirvesinde buluşmaya karar verdi.' ifadesi yer aldı.Bunun üzerine ise Yunan basınında görüşmeyle ilgili çeşitli haberlere yer verilmeye başlandı. Yunan gazetesi Kathimerini'ye göre söz konusu görüşme diyalog girişimi öncesi atılabilecek adımları içeriyor.Kathimerini buradan hareketle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunan mevkiaşı Giorgos Gerapetritis'in de benzer bir yönde iletişim kuracağından bahsetti.İki tarafın da sert tutumunu bir kenara bıraktığına dikkat çeken gazete, Ankara'nın da Atina ile olan ilişkileri normalleştirmekten yana olduğunu ifade etti.Ancak gazete, Erdoğan'ın masasında Yunanistan'la kriz çıkmasına neden olsa da Mavi Vatan doktrini, Türkiye-Libya anlaşması ve Adalar'ın askerden arındırılması hususlarının üstünün çizilmeyeceğine dikkat çekti.1Öte yandan Vilnius'taki Zirve'ye de dikkat çeken gazete, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vereceğini umduklarını dile getirdi.