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Ticaret Bakanlığı Gümrük Kapıları'ndan 1 milyon 126 bin 761 yolcu geçtiğini açıkladı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilinde Gümrük Kapıları'ndan toplam 1 milyon 126 bin 761 yolcu geçişi sağlandı.

Ekleme: 4.07.2023 - 10:57 Güncelleme: 4.07.2023 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
Ticaret Bakanlığı Gümrük Kapıları'ndan 1 milyon 126 bin 761 yolcu geçtiğini açıkladıKurban Bayramı'nda Türkiye ziyaretçi akınına uğradı...

Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar farklı kentlerde sevdikleriyle bir araya geldi.

Deniz tatili planlayan vatandaşlar ise Ege ve Akdeniz'de yoğunluk oluşturdu.

Bir diğer yandan ise yabancı uyruklu ve gurbetçi vatandaşlar da Türkiye'te akın akın geldi.

Gümrük Kapıları'nda uzun kuyruklar oluştu.

Yaşadıkları ülkede okulların tatil olmasını bilen gurbetçiler ve yabancı uyruklu vatandaşlar ülkede yoğunluk oluşturdu.

"1 milyon 126 bin 761 yolcu giriş çıkışı olmuştur"
Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada Gümrük Kapıları'ndan toplam 1 milyon 126 bin 761 yolcu geçişinin sağlandığı açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sınır kapılarımızdan 22 Haziran- 02 Temmuz tarihleri arasında 111 bin 689 araç giriş ile birlikte 611 bin 71 yolcu ülkemize giriş yapmaktadır.

Aynı tarihler arasında toplam 83 bin 326 araç çıkışı ile birlikte 515 bin 690 yolcu çıkışı gerçekleştirilmiştir.

Kurban Bayramı boyunca toplamda 195 bin 15 araç giriş çıkışı gerçekleştirilirken 1 milyon 126 bin 761 yolcu giriş çıkışı olmuştur.
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