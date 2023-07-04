O ili yılanlar bastı! Uzmanlar uyardı: Bu kokuyu alırsa sizin de evinize girer! .

Çukurova bölgesinde yaz sıcaklarının artmasıyla kış uykusundan uyanan yılanlar, doğaya çıkmaya başladı. Yaşam alanları daraldığı için yiyecek bulmakta zorlanan yılanlar evlerde de görülmeye başladı.Yılanların yaşam alanlarında görülmeye başlanması tedirginlik yaratırken, Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bektaş Şenay, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.Vatandaşların yılanla karşılaşmaları halinde panik yapmamaları ve sakin olmalarını isteyen Şenay, 'Dünyada olduğu gibi bölgemizde de birçok yılan çeşidi var. Siyah, boz, kör yılan dediğimiz türler var. Bunların içerisinde en zehirlileri engerek yılanı. Boz renkte, kalın ve kısa bir boyda olurlar. Çok fazla yaklaşıp, dokunmayın, kışkırtmayın. Çünkü yılanlar insanlardan korkup kaçar. Kışkırtırsanız da savunma ihtiyacı duyup saldırır.Kırsal bölgelerde mümkün olduğunca evlerin etrafını temiz tutmalılar. Oradaki çalı, ot, yaprakları temizlemeleri gerek. Yılanlar kendilerini açığa çıkartmamak için o tür yerlerde dolaşmayı sever. Kapalı ve gizli yerlerden gitmeyi tercih ederler. Evlerin önünde hayvanların cazibesini çekecek gıdalara bulundurmamak gerekiyor. Yılanların kükürtten uzak durduğunu biliyoruz, evin etrafına kükürt dökebilirler' diye konuştu.Yılanların yiyecek bulmak için evlere girmek zorunda kaldığını anımsatan Şenay, 'Hayvanlar aç kaldığı zaman karnını doyurmak için muhakkak bir yerlere girmek zorunda kalıyor. Yılanlar da şehir ortamına yakın yerde yaşıyorsa evlerin içerisine girebiliyor. İçerideki peynir, süt gibi kokular evin içine girmesini cazip hale getiriyor' ifadelerini kullandıTayland'da ormanın içindeki eve misafir olan devasa yılan görenleri şaşkına çevirdi.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler oldukça ilgi gördü.Videoda balkonda damacanın yanında ilerlerleyen dev piton yılanı görülüyor.Sosyal medyada birbirinden ilginç yorumlar geldi. İşte o yorumlar;- Gezegenin en soğuk en ürkütücü yaratığı.- Evime bu gelirse o ev artık onundur zaten.- Daha çok evin sahibi gelmiş gibi.Doğa gezintisi yapan bir grup, yeni beslendiği anlaşılan karnı şişkin bir yılan yakaladı.Hareket edemeyen yılanın karnını açan avcılar, içinden çıkan karşısında şok oldu.Zira dev yılanın içinde kendi gibi dev bir yılan vardı.Görüntüler Güney Afrika'da çekilen bir görüntü görenleri dehşete düşürdü.Av sonrası karnı şişen ve hareketsiz duran yılanın yanına yaklaşılınca öldüğü anlaşıldı.Kısa bir süre önce dev bir cismi yuttuğu açıkça belli olan yılanın karnı açıldı..