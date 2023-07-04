Kontrolden çıkıp karşı şeride geçen kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'da Y. D. idaresindeki kamyonet, merkez Selçuklu ilçesinde otogar istikametinden Beyşehir Caddesi istikametine seyrederken yakın mesafede seyir ettiği önündeki araca çarpmamak için sola doğru manevra yaptı.Kontrolden çıkan kamyonet demir bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. kamyonet önce karşı yönden gelen otomobile ardından da kamyonete çarptı. Meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü ve karşı şeride geçen kamyonette yolcu konumunda bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralanırken aynı araç içerisindeki Fidan Uz (59) hayatını kaybetti. Kazağını trafik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.