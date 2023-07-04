İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda dikkat çeken isimler! FETÖ'cülükle suçlanan isim Teşkilat Başkanı oldu! Ümit Özdağ çok ağır konuşmuştu

İYİ Parti'de Başkanlık Divanı belli oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine yakın isimlerden kurduğu Başkanlık Divanı'nda dikkat çeken isimlere de yer verdi. Bu isimler arasında hiç kuşkusuz İYİ Parti'nin kurucularından olan Ümit Özdağ'ı partiden ihraca götüren Buğra Kavuncu en dikkat çekeni. Özdağ, Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu belirtmiş, buna dair birçok bilgi paylaşmıştı. Akşener, Buğra Kavuncu'ya İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevini verdi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurultay sonrası Genel İdare Kurulu'nu belirlemişti. Akşener, bugün de Başkanlık Divanı'nı belirledi. İYİ Parti'nin A Takımı şu isimlerden oluştu:Siyasi İşler Başkanı - Oktay VURALGenel Sekreter - Ayfer YILMAZTeşkilat Başkanı - M. Satuk Buğra KAVUNCUMali İşler Başkanı - M. Cem ÖZDEMİRKurumsal İlişkiler Başkanı - Şükrü KULEYİNHukuk ve Adalet Politikaları Başkanı - Ahmet Zeki ÜÇOKSeçim İşleri Başkanı - Sedat AKSAKALLIUluslararası İlişkiler Başkanı - M. Naci CINISLITürk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı - Ayyüce TÜRKESGöç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı - M. Tolga AKALINYerel Yönetimler Başkanı - Burak AKBURAKMedya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü - Kürşat ZORLUEkonomi Politikaları Başkanı - Bilge YILMAZKalkınma Politikaları Başkanı - Ümit ÖZLALEAraştırma ve Veri Yönetimi Başkanı - Birol AYDEMİRMilli Güvenlik Politikaları Başkanı - Ali DEMİREğitim Politikaları Başkanı - Sevinç ATABAYToplumsal Politikalar Başkanı - Ece GÜNERKadın Politikaları Başkanı - Ünzile YÜKSELŞehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı - Türker YÖRÜKÇUOGLUParti İçi Eğitim Başkanı - Ayşe SUCUİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yakın isimlerin yer aldığı Başkanlık Divanı'nda İYİ Parti eski İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya verilen görev dikkat çekti. Son seçimlerde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı olan Buğra Kavuncu, Genel Başkan Başdanışmanı görevini de almıştı. Akşener'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Kavuncu son olarak Teşkilat Başkanı oldu.Kavuncu, İl Başkanlığı döneminde partinin ağır toplarından olan Ümit Özdağ tarafından FETÖ'cülükle suçlanmıştı. Özdağ, Buğra Kavuncu için çok ağır ithamlarda bulunmuş, partiden gönderilmesini istemişti.Aynı zamanda Buğra Kavuncu'nun FETÖ iddiasıyla cezaevinde bulunan Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu ileri süren Özdağ, Altaylı'nın İYİ Parti kurulmadan önce 'parti kurmak yerine sokağa dökülün' dediğini anlatmıştı.Özdağ, FETÖ ile iltisaklı olan Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'nin Başkan Yardımcısı olduğunu da sözlerine eklemişti.Özdağ, bu durumdan Meral Akşener'in de haberi olduğunu belirterek, 'Sayın Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve bu devlet görevlilerinin Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylemişler' ifadelerini de kullanmıştı.Özdağ, 'Buğra Kavuncu, bağlantılarını açıklayan ve kendisine FETÖ'cü diyen bir gazeteciye önce dava açtı, sonrasında ise 'uzlaşalım' diyerek sürecin mahkemeye yansımasını istemedi' şeklinde dikkat çeken bir iddiada da bulunmuştu.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti'ye katılan eski MHP'li Oktay Vural'a da Siyasi İşler Başkanlığı pozisyonunu verdi.