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Dışişleri'nden İsrail güçlerinin Cenin şehrinde gerçekleştirdikleri baskına kınama

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail güçlerinin İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrinde gerçekleştirdikleri baskını şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Ekleme: 4.07.2023 - 00:11 Güncelleme: 4.07.2023 - 01:00 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri'nden İsrail güçlerinin Cenin şehrinde gerçekleştirdikleri baskına kınama
Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrinde gerçekleştirdiği baskına sert tepki gösterdi.

'ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İsrail güçlerinin İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrinde bugün (3 Temmuz) gerçekleştirdikleri baskını şiddetle kınıyoruz.

Bölgedeki mevcut gerilimin bu saldırılarlayeni bir şiddet sarmalını tetiklemesinden derin endişe duyuyor, İsrail makamlarına sağduyulu davranmaları ve bu tür eylemleri durdurmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz.

Olaylarda hayatım kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil Şifa, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz.
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