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Değişim tartışmalarına yine kulak tıkadı! Kılıçdaroğlu'ndan seçmeni kızdıracak sözler

Seçimlerde ağır bir yenilgi alan CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim tartışmaları sürüyor. 13 yıllık Genel Başkanlığı'na tam 12 yenilgi sığdıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine devam mesajı vermişti. Kendisine yönelik istifa çağrılarına kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin bir tek adam partisi olmadığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu, "CHP, bir tek adam partisi değildir. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Atatürk'ten, günümüze CHP her zaman bir kadro partisi olmuştur" dedi.

Değişim tartışmalarına yine kulak tıkadı! Kılıçdaroğlu'ndan seçmeni kızdıracak sözler
Ekleme: 4.07.2023 - 16:13 Güncelleme: 4.07.2023 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
Değişim tartışmalarına yine kulak tıkadı! Kılıçdaroğlu'ndan seçmeni kızdıracak sözler
Seçimlerde ağır bir yenilgi alan CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim tartışmaları sürüyor. 13 yıllık Genel Başkanlığı'na tam 12 yenilgi sığdıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'değişim' çağrısına kulak tıkayarak yine devam mesajı verdi. İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketine partiden birçok isim katılırken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da değişim için Ankara'ya yürüyüş başlatmıştı.

DEĞİŞİM TARTIŞMALARINA YİNE KULAK TIKADI

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki değişim tartışmalarına değindi. Seçimlerde aldığı oy sayısına işaret eden Kılıçdaroğlu, 'Görevim 25 milyondan bir kişiyi feda etmeden bu sayıyı artıracak süreci yönetmektir.' dedi. Kılıçdaroğlu, 'CHP tek adam partisi değildir.' ifadesini de kullandı.

Kılıçdaroğlu özetle şunları şöyledi;

'CHP TEK ADAM PARTİSİ DEĞİLDİR'

Cumhuriyet Halk Partisi, tek adam partisi değildir. CHP her zaman kadro partisi olmuştur, hiçbir zaman tek adam partisi olmamıştır. Bu hareket ezilenlerin, adalete susamışların yanında olmuştur. CHP, zulme karşı milyonları kapsayan çoğulcu bir duvardır. Demokrasi mücadelemizin tam ortasında CHP kadrolarının imzası vardır. Siyasi yaşamlarının hiçbir döneminde kişisel ikballerinin peşinde koşmamıştır.

'BİZ DOĞRU YOLDAYIZ'

Ne ben tek başıma 25 milyon kişiyi namuslu davama kattım ne CHP kattı. Ne mutlu bize ki 25 milyon kişi haksızlık karşısında susmama inancımızın koalisyonunda olmak istediler. Biz doğru yoldayız, doğru yolda kalmaya devam edeceğiz.

Bu birlikteliği başarısızlık olarak tanımlarsınız tek başıma karşınıza dikilirim. 25 milyona dokundurtmam. 25 milyonu bir araya getirmenin başarısı sadece bana ait değil. Hakkın yanında olanlar 25 milyon kişiyiz biz.

'GÖREVİM SAYIYI ARTIRMAK'

Bugün bu değişimleri yaparak 25 milyonları davamıza kattık, yarın 35 milyonları davamıza katacağız. Bugünkü görevim 25 milyondan bir kişiyi feda etmeden bu sayıyı artıracak süreci yönetmektir.'

MERDAN YANARDAĞ'IN AVUKATLIĞINA SOYUNDU

Terörist başı Abdullah Öcalan'a yönelik 'Terör örgütü propagandası yapma' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından tutuklanan Merdan Yanardağ'ın avukatlığına da soyunan Kemal Kılıçdaroğlu; 'Gazeteci yazar Merdan Yanardağ neden içerde, hangi gerekçeyle içerde? O da 7 gündür tutuklu. Bir komisyon oluşturduk, gidildi ziyaret edildi. Bir gazeteciyi tutuklamak hangi aklın işidir? Troller devreye giriyor, her türlü suçlama yapılıyor. Ardından savcı harekete geçiyor. Akıl alacak şey değil. Ama bunları Türkiye'de yaşıyoruz.' ifadelerine yer verdi.

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