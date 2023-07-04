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CHP ve İyi Parti esnafa karşı birleşti! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küçük esnafı AYM'de savunacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, perşembe günü CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı e-ticaret yasasına ilişkin sunum yapacak. E-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına Meclis'te tüm partilerin oyu ile geçen yasayı CHP AYM'ye taşımıştı. Yapılan tespitlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak yasayı AYM'ye taşımalarını sağladığı öğrenildi. Bakanlık yetkilileri, İYİ Parti'nin şeffaflık adına kamuoyuna bir açıklama yapması gerektiğini ifade etti.

CHP ve İyi Parti esnafa karşı birleşti! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küçük esnafı AYM'de savunacak
Ekleme: 4.07.2023 - 09:08 Güncelleme: 4.07.2023 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
CHP ve İyi Parti esnafa karşı birleşti! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küçük esnafı AYM'de savunacak
Ticaret Bakanlığı, e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına geçtiğimiz yıl Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna yönelik hazırladığı düzenlemeyi Meclis'e sunmuş ve kanun tüm siyasi partilerin desteğiyle Meclis'ten geçmişti.

CHP ve İyi Parti esnafa karşı birleşti! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küçük esnafı AYM'de savunacak

Ancak CHP Meclis'te verdiği desteğe rağmen daha sonra anlaşılamayan bir şekilde itiraz süresine bir gün kala dönemin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay aracılığıyla kanunu AYM'ye taşımıştı.

CHP ve İyi Parti esnafa karşı birleşti! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küçük esnafı AYM'de savunacak

ÖMER BOLAT ESNAFIN HAKKINI SAVUNACAK

Son olarak yasaya karşı olan bir e-ticaret firmasının Cumhuriyet gazetesine yasa aleyhine haberler yapması için çikolata kutusunda 500 bin TL verdiği öğrenilirken, skandala CHP ve İYİ Parti'nin de karışması ile rüşvet çarkına ilişkin pis kokular artmaya başladı.

AYM bayram öncesinde bakanlığı görüşüne başvurmak üzere davet ederken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın perşembe günü AYM'de sunum yapacağı ve hazırlayacağı dosyalarla yasanın önemine dikkat çekeceği öğrenildi. Bakanlık yetkilileri, e-ticaret yasasının önemini şu sözlerle vurguladı:

'Okyanustaki en büyük köpek balığı, diğer balıkları yutuyor ve hiçbir balığın okyanusta yer almasına izin vermiyordu. İşte bu yeni E-ticaret yasası bunun önüne geçen bir düzenleme, yasa piyasaya yeni aktörlerin çıkmasını sağlayacak ve piyasadaki derinliği güçlendirerek herhangi bir aktörün aşırı büyüyerek diğerlerini yutmasını ve piyasada tekel olmasını önleyecek bir düzenleme.

CHP ve İyi Parti esnafa karşı birleşti! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küçük esnafı AYM'de savunacak

Ayrıca, bu hali ile bu yasa yerli üreticiyi de köleleştirmekten kurtaracak, tüketicinin de korunmasını sağlayan bir düzenleme. Çünkü; fiyatları tek bir aktörün belirlediği piyasada tüketiciler, kısa vadede olmasa da, zaman içerisinde yüksek fiyatlarla karşılaşacaktı.

Örneğin pazaryerindeki satıcılara başka bir platformda satış yapma yasağı getirilmesi, küçük satıcılara ödemelerin geç yapılması, satıcı ve tüketici verilerine münhasıran platformlarca sahip olunması ve finans maliyetlerinin küçük satıcılar üzerine yıkılması gibi uygulamalar artık yapılamayacak.'

CHP ve İyi Parti esnafa karşı birleşti! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küçük esnafı AYM'de savunacak

AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU'NU ARAYARAK TALİMAT VERDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Yasanın AYM'ye taşınmasındaki skandallar ise giderek büyüyor. Yasayı CHP adına AYM'ye taşıyan Engin Altay kamuoyuna son verdiği demeçlerde İYİ Parti aracılığıyla yasaya itiraz ettiklerini duyururken, edinilen bilgilere göre bizzat İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak yasaya itiraz edilmesini istediği verdiği öğrenildi.

Akşener'in burada söz konusu Çin sermayeli e-ticaret firmasından ne gibi bir menfaat sağladığı da soruşturulurken, bakanlık yetkilileri şeffaflık adına İYİ Parti yetkililerinin kamuoyuna açıklama yapmaları gerektiğini söyledi.

CHP ve İyi Parti esnafa karşı birleşti! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küçük esnafı AYM'de savunacak

Öte yandan Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin aldığı 500 bin TL'lik rüşvetin yine aynı şirkete iade edilip edilmediğinin de soruşturulacağı, iade edilmediyse vergi kaçakçılığı noktasında da ayrı bir soruşturmanın açılacağı kaydedildi.

CHP ve İyi Parti esnafa karşı birleşti! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küçük esnafı AYM'de savunacak

BAŞKAN ERDOĞAN: TALİMAT ALDILAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da TESK 21. Olağan Genel Kurulu'nda CHP'nin AYM adımına ilişkin şunları söylemişti:
'Elektronik ticaret mevzuatımızdaki en son düzenlemeler sayesinde, esnaf kesiminin bu devasa pazardan aldığı pay artıyor.

Teklif Meclise geldiğinde methiyeler düzen muhalefetin, kanun çıktıktan sonra dışardan gelen talimatlarla iptali için düzenlemeyi Anayasa Mahkeme'sine götürmesini ise takdirinize bırakıyorum.

Bir taraftan çıkacaksın teşekkür edeceksin, tebrik edeceksin arkasından da kalkıp işi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceksin, bu nasıl bir şey? Dostlarınızı iyi tanıyın.'



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