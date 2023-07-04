CHP'deki değişim seslerinin ardından grup toplantısında işler kızıştı: Milletvekilleri toplantıya niye katılmadı?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimi ağır sonuçlarla kaybetmesinin ardından parti içinde dğişim sesleri her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim'e yönelik sözlerinin ardından CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'da 'Adalet ve Değişim Yürüyüşü'ne çıktı. Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne yürüyen Özcan, 'Yürüyüşümü, başarısız olduğu halde koltuktan kalkmayı reddeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu oradan indirmek, partiyi tekrar Atatürkçü çizgiye oturtmak için yapıyorum.' ifadelerini kullanmıştı.Tüm bu gelişmelerin ardından bugün gerçekleşen CHP grup toplantısına CHP'li bazı milletvekillerinin katılmadığı ileri sürülmüştü. Önceki grup toplantılarına sıklıkla katılan ama bu toplantıya katılmayan milletvekilleri arasında Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Özgür Karabat, Engin Altay ve Ali Öztunç gibi isimlerin yer aldığı söyleniyordu. Toplantıya katılmadığı iddia edilen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, BEYAZ GAZETE'ye yaptığı açıklamada bu bilginin yanlış olduğunu ve toplantıya katıldığını ifade etti.Öte yandan parti içerisinden ve seçmen tabanından gelen 'değişim' sesleri ile ilgili de konuşan Karabat, 'Aday üzerinden bir tartışma yürümüyor. Parti mevcut durumu bir değerlendiriyor. Zaten CHP içerisinde değişim olmasın diyen yok. Bir Genel Başkanlık üzerinden tartışma yürütmek doğru değil. Genel politiklarla birlikte tartışılan bir süreç gerekiyor. Önce kaybettik. Niye kaybettiğimizi de beraberce konuşacağız. Bunu yaparken de kişi bazlı yapmayacağız.' ifadelerini kullandı.