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Buz mağarasında korkunç olay: Cansız bedeni 80 metre derinlikte bulundu

İstanbul'dan tatil için Bayburt'a gelen Mehmet Daştan (43) ailesiyle gezindiği sırada buz mağarasına girmek istedi. Talihsiz adam mağarada 80 metreden yükseklikten çukura düşerek hayatını kaybetti. Daştan'ın cansız bedeni, AFAD ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. O anlar böyle görüntülendi.

Ekleme: 4.07.2023 - 13:26 Güncelleme: 4.07.2023 - 13:28 / Editör: Ozge Selin
Buz mağarasında korkunç olay: Cansız bedeni 80 metre derinlikte bulundu
Bayburt'un Helva köyünde korkunç bir olay yaşandı.

Gezmek için akrabaları ve çocuklarıyla dağa çıkan Mehmet Daştan, buz mağarasına girdi.

Burada el feneriyle çevreyi izleyen Daştan, aniden dengesini kaybedince 80 metrelik yükseklikten çukura düştü.

Ailenin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Buz mağarasında korkunç olay: Cansız bedeni 80 metre derinlikte bulundu

Halat yardımıyla çukura inen ekiplerce yapılan incelemede Daştan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Daştan'ın cansız bedeni, AFAD ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Daştan'ın cenazesi, otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Buz mağarasında korkunç olay: Cansız bedeni 80 metre derinlikte bulundu
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