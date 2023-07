AK Parti Ankara İl Başkanlığı Afrikalı müslümanları yalnız bırakmadı! 'Etiyopya'ya bizim vefa borcumuz var'

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “AK Parti olarak insanı yaşat ki devlet yaşayın diyerek yardıma ihtiyaç duyan kim varsa elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Biz bütün insanların eşit şartlarda, insanca yaşaması gerektiğini savunuyoruz. Bazıları Afrika'da yaşayan insanları sömürürken biz o mazlumların daha insani koşullarda yaşaması için bölgeyi ihya etmeye çalışıyoruz” dedi.Özcan, “Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ‘Dünya beşten büyüktür'. Etiyopya'ya bizim vefa borcumuz var. Orası ilk hicret yoludur. Burası bizim için çok önemli. AK Parti Ankara İl Başkanlığı olarak 2016 yılından beri oraya birçok yatırım yapmak için çalışma yürütüyoruz. Çocukların eğitimi için, rahat rahat namaz kılmaları için, barınmaları için okul, cami, sosyal donatı alanları, konaklama alanları yaptık. Ayrıca 2016'dan beri kurban kesimlerimiz var. Ankara'da bütün teşkilatlarımız el birliği ile buranın ihyası için çalışıyoruz” diye konuştu.AK Parti Ankara İl Başkanlığı bu Kurban Bayramı'nda da mazlumları yalnız bırakmadı. Afrika kıtasında bulunan Etiyopya'da 3 bin aileye 21 ton kurban eti dağıttı.40 derece sıcaklıkta bitki kökleri yiyerek hayatta kalma mücadelesi veren, doğru düzgün giyecek kıyafeti, ayakkabısı, başını sokabileceği bir evi olmayan, derme çatma kulübelerde yaşayan, içecek bir yudum suyu bulmakta zorlanan, bölgede çoğunlukta olan Hristiyanların da zulümlerine maruz kalan, okumak için kilometrelerce yol kat eden, namaz kılacak seccadesi bile olmayan Gonder ve Lisana'lı mazlumları AK Parti Ankara İl Başkanlığı Mübarek Kurban Bayramı'nda yalnız bırakmadı. Mübarek Kurban Bayramı'nda AK Parti Ankara İl Başkanlığı Etiyopya'nın Gonder ve Lisana bölgelerinde yaşayan Müslümanlara kurban eti dağıtımı ile birlikte zekât yardımında da bulundu.Mazlum ve mağdur insanların hamisi olan Türkiye'nin adını dünyaya duyuran AK Parti Afrika kıtasındaki mazlumları da yalnız bırakmadı. AK Parti Ankara İl Başkanlığı bünyesinde Etiyopya'lı Müslümanlara kurban eti ve zekât dağıtıldı. Toplamda 150 büyükbaş hayvanın kurban edildiği bölgelerde 21 bin kg et elde edildi. Elde edilen etler 3 bin aileye ulaştırıldı. Etiyopya'nın Gonder bölgesinde 100 büyükbaş hayvan kesimi yapılırken Lisana da ise 50 büyükbaş hayvan kesildi. Kesilen hayvanlardan toplamda 21 bin Kg et elde edilirken Gonder'de 2 bin 100 aile, Lisana'da ise 900 aile olmak üzere toplamda 3 bin aileye kurban eti dağıtımı yapıldı. Ayrıca kurban eti verilen ailelere AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından zekat yardımı da yapıldı.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “AK Parti olarak bütün teşkilatlarımız ile dünyanın neresinde olursa olsun yardıma muhtaç insanların yanında olmak için çaba sarf ediyoruz. Milletimizden aldığımız güç ve Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği hedef doğrultusunda özellikle Afrika kıtasında zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Müslümanların daha iyi yaşam koşullarına kavuşması için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Son olarak Mübarek Kurban Bayramı'nda 3 bin aileye kestiğimiz kurbanları ulaştırmayı başardık.” dedi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan şöyle devam etti:“Milletimizden aldığımız destek ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize gösterdiği hedef doğrultusunda dünya üzerinde yardıma muhtaç ne kadar mazlum ve mağdur insan varsa elimizden geldiğince destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şefkati bütün mazlumlara umut ışığı oluyor. Bazı sözde medeni Avrupa ülkeleri, Afrika kıtasını açlığa, yoksulluğa ve insanlık dışı bir yaşama mahkûm ederken bizler bu insanların hak ettikleri gibi yaşamalarını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ‘Dünya beşten büyüktür'. Etiyopya'ya bizim vefa borcumuz var. Orası ilk hicret yoludur. Burası bizim için çok önemli. AK Parti Ankara İl Başkanlığı olarak 2016 yılından beri oraya birçok yatırım yapmak için çalışma yürütüyoruz. Çocukların eğitimi için, rahat rahat namaz kılmaları için, barınmaları için okul, cami, sosyal donatı alanları, konaklama alanları yaptık. Ayrıca 2016'dan beri kurban kesimlerimiz var. Ankara'da bütün teşkilatlarımız el birliği ile buranın ihyası için çalışıyoruz. Geçen sene bu bölgede seksen sekiz adet büyük baş kurban kesmiştik. Çok şükür bu yıl 150 adet gibi bir rakama ulaştık. 3 bin aileye bu etleri ulaştırdık. Ayrıca bu insanlara zekât yardımı yaptık.” ifadelerini kullandı.Dağıtım yaptıkları yerlerde Müslümanların azınlıkta olduğunu belirten Özcan, “Etiyopya'nın nüfusu Türkiye'nin 1 buçuk katı. Burada Müslümanlar ve Hristiyanların nüfusu neredeyse yarı yarıya, ancak Gonder ve Lisana'da Müslümanlar azınlıkta. Orada bulunan Hristiyanlar Avrupa'da yaşayan Hristiyanlara göre daha tutucu yaşıyorlar dinlerini ve Müslümanlara karşı sert bir tutumları var. Biz de özellikle bu bölgeye ayrıca önem veriyoruz. Her türlü zorluğa rağmen biz orada gerekli çalışmalarımızı yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.