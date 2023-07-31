Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan'ın telefonu sonrasında alçak eyleme 'dur' demek için yeni bir yol arıyorlar

Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte İsveç'in NATO'ya girmek istemesi ve en başta teröre verdiği destek olmak üzere çeşitli sebeplerden Türkiye'nin bir süre boyunca İsveç'e veto vermesinin ardından İsveç'te yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri son bulmuyor.Aşırı ırkçı Rasmus Paludan ile başlayan bu furya başka isimlerle devam etti. Nitekim yalznıca Kur'an-ı Kerim özelinde değil, diğer kutsal kitaplar için de yakma eylemleri için taleplerde bulunuluyor.Türkiye'nin defalarca bunun bir 'ifade özgürlüğü' olmadığını belirtmesine ve hatta Birleşmiş Milletler'in (BM) de bu durumu kınamasına rağmen eylemler Danimarka'ya da sıçradı. Dünyadan pek çok kesim ise bu alçak eylemi şiddetle kınıyor.Konuyla alakalı olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kur'an-ı Kerim'e karşı İsveç'te düzenlenen saldırılar ele alındı.Bakan Fidan, ifade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İslam dünyasında büyük tepkiye yol açan saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklendiğini kaydetti. Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyelik süreci de konuşuldu.Öte yandan İsveç'te hükümet yaşananları değerlendiriyor. Şu sıralar İsveç'in Kamu Düzeni Yasası'nın değiştirilip değiştirilemeyeceği sorgulanıyor.Bakan Fidan'ın uyarısı sonrası dünyanın manşetleri de Türkiye'ye döndü. Reuters, 'Türkiye, İsveç'i Kur'an yakma olaylarını durdurmak için adım atmaya çağırdı' başlıklı haberiyle gelişmeleri aktardı. Haberde, Bakan Fidan'ın Billström ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde yaşananları 'alçak eylem' olarak nitelendirdiğinin altı çizildi.Öte yanda haberin devamında İsveç'in Danimarka ile görüştüğünü ve durumun tehlikeli olduğunun altını çizdiğinden bahsedildi. Siyasi otoritelerin 'önlem alma' hususunda hemfikir olduğu söylendi.Handelsblatt da Türkiye'nin taleplerinden bahsederek Bakan Fidan'ın önce Danimarka'dan ardından da İsveç'ten benzer taleplerde bulunduğunu söyledi. Nitekim Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de Kur'an yakılmasını önlemek için yasal bir araç aradıklarını ifade etmişti.The Jerusalem Post da yaşanan gelişmeleri okuyucularına aktaran gazeteler arasında oldu. Bakan Fidan'ın telefon görüşmelerinden bahseden gazete, Türkiye'nin İsveç'i uyardığını ifade etti.Dawn News da 'Türkiye, İsveç'ten Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı durdurmasını istedi' açıklamasında bulunarak Fidan ile Billström görüşmesinden bahsetti.TVP World de söz konusu telefon görüşmesinden bahsederek Danimarka'nın Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını önlemek için yasal bir yol aradığının altını çizdi.Wiwo gazetesi de Bakan Fidan'ın telefon görüşmesinde taleplerini sıraladığından bahsetti. Ayrıca Fidan'ın 'bu tür menfur eylemleri' kabul edilemez olarak nitelendirdiği de söylendi.İsveç ve Türkiye arasındaki ilişki Yunan basınının da gündemindeydi. Yunan gazetesi Kathimerini, Bakan Fidan'ın İsveç'e karşı yaptığı uyarıdan bahsetti.