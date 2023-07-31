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Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan'ın telefonu sonrasında alçak eyleme 'dur' demek için yeni bir yol arıyorlar

İsveç ve Danimarka'da art arda yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin ardından Türkiye'den gelen uyarılar iki ülkenin de yasada değişiklik için kollarını sıvamasına neden oldu. Dün, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsveçli mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrasında yaptığı uyarılar dünya basınının da ilgisini çekti. Uluslararası ajanslar "Bakan Fidan'ın önce Danimarka ardından da İsveç'te yaşanan saygısızlık karşısında yaptığı uyarılar ve talepler İsveç ve Danimarka tarafından dikkat alındı" sözlerine yer verdi.

Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan'ın telefonu sonrasında alçak eyleme 'dur' demek için yeni bir yol arıyorlar
Ekleme: 31.07.2023 - 08:59 Güncelleme: 31.07.2023 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan'ın telefonu sonrasında alçak eyleme 'dur' demek için yeni bir yol arıyorlar
Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte İsveç'in NATO'ya girmek istemesi ve en başta teröre verdiği destek olmak üzere çeşitli sebeplerden Türkiye'nin bir süre boyunca İsveç'e veto vermesinin ardından İsveç'te yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri son bulmuyor.

Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan'ın telefonu sonrasında alçak eyleme 'dur' demek için yeni bir yol arıyorlar

Aşırı ırkçı Rasmus Paludan ile başlayan bu furya başka isimlerle devam etti. Nitekim yalznıca Kur'an-ı Kerim özelinde değil, diğer kutsal kitaplar için de yakma eylemleri için taleplerde bulunuluyor.

Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan'ın telefonu sonrasında alçak eyleme 'dur' demek için yeni bir yol arıyorlar

Türkiye'nin defalarca bunun bir 'ifade özgürlüğü' olmadığını belirtmesine ve hatta Birleşmiş Milletler'in (BM) de bu durumu kınamasına rağmen eylemler Danimarka'ya da sıçradı. Dünyadan pek çok kesim ise bu alçak eylemi şiddetle kınıyor.

Konuyla alakalı olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kur'an-ı Kerim'e karşı İsveç'te düzenlenen saldırılar ele alındı.

Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan'ın telefonu sonrasında alçak eyleme 'dur' demek için yeni bir yol arıyorlar

Bakan Fidan, ifade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İslam dünyasında büyük tepkiye yol açan saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklendiğini kaydetti. Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyelik süreci de konuşuldu.

Öte yandan İsveç'te hükümet yaşananları değerlendiriyor. Şu sıralar İsveç'in Kamu Düzeni Yasası'nın değiştirilip değiştirilemeyeceği sorgulanıyor.

Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan'ın telefonu sonrasında alçak eyleme 'dur' demek için yeni bir yol arıyorlar

Bakan Fidan'ın uyarısı sonrası dünyanın manşetleri de Türkiye'ye döndü. Reuters, 'Türkiye, İsveç'i Kur'an yakma olaylarını durdurmak için adım atmaya çağırdı' başlıklı haberiyle gelişmeleri aktardı. Haberde, Bakan Fidan'ın Billström ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde yaşananları 'alçak eylem' olarak nitelendirdiğinin altı çizildi.

Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan'ın telefonu sonrasında alçak eyleme 'dur' demek için yeni bir yol arıyorlar

Öte yanda haberin devamında İsveç'in Danimarka ile görüştüğünü ve durumun tehlikeli olduğunun altını çizdiğinden bahsedildi. Siyasi otoritelerin 'önlem alma' hususunda hemfikir olduğu söylendi.

Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan'ın telefonu sonrasında alçak eyleme 'dur' demek için yeni bir yol arıyorlar

Handelsblatt da Türkiye'nin taleplerinden bahsederek Bakan Fidan'ın önce Danimarka'dan ardından da İsveç'ten benzer taleplerde bulunduğunu söyledi. Nitekim Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de Kur'an yakılmasını önlemek için yasal bir araç aradıklarını ifade etmişti.

Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan'ın telefonu sonrasında alçak eyleme 'dur' demek için yeni bir yol arıyorlar

The Jerusalem Post da yaşanan gelişmeleri okuyucularına aktaran gazeteler arasında oldu. Bakan Fidan'ın telefon görüşmelerinden bahseden gazete, Türkiye'nin İsveç'i uyardığını ifade etti.

Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan'ın telefonu sonrasında alçak eyleme 'dur' demek için yeni bir yol arıyorlar

Dawn News da 'Türkiye, İsveç'ten Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı durdurmasını istedi' açıklamasında bulunarak Fidan ile Billström görüşmesinden bahsetti.

Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan'ın telefonu sonrasında alçak eyleme 'dur' demek için yeni bir yol arıyorlar

TVP World de söz konusu telefon görüşmesinden bahsederek Danimarka'nın Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını önlemek için yasal bir yol aradığının altını çizdi.

Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan'ın telefonu sonrasında alçak eyleme 'dur' demek için yeni bir yol arıyorlar

Wiwo gazetesi de Bakan Fidan'ın telefon görüşmesinde taleplerini sıraladığından bahsetti. Ayrıca Fidan'ın 'bu tür menfur eylemleri' kabul edilemez olarak nitelendirdiği de söylendi.

Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan'ın telefonu sonrasında alçak eyleme 'dur' demek için yeni bir yol arıyorlar

İsveç ve Türkiye arasındaki ilişki Yunan basınının da gündemindeydi. Yunan gazetesi Kathimerini, Bakan Fidan'ın İsveç'e karşı yaptığı uyarıdan bahsetti.


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