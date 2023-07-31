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Milli voleybolcu Hande Baladın'a tehdit: Yüzüne asit atacağım

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olmuştu. Başarılı voleybolcu Hande Baladın'ın sevincine gölge düştü. Şampiyon olduktan 3 gün sonra sosyal medyadan tehditler alan Baladın, "Can güvenliğim yok" diyerek savcılığa koştu. Voleybolcu, M.N. isimli kişi tarafından ortada hiçbir neden yokken tehdide maruz kaldığını iddia etti.

Ekleme: 31.07.2023 - 10:32 Güncelleme: 31.07.2023 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
Milli voleybolcu Hande Baladın'a tehdit: Yüzüne asit atacağımMilli voleybolcu Hande Baladın'ın şampiyonluk sevincine gölge düştü. Şampiyonluktan 3 gün sonra sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalan genç voleybolcu 'Can güvenliğim yok. Korkuyorum' diyerek savcılığa koştu. 'Yüzüne asit atacağım' şeklinde tehdit edildiğini ileri süren Baladın, takıntılı kullanıcıdan şikayetçi oldu.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu. Milli takımda yer alan başarılı voleybolcu Hande Baladın'ın şampiyon sevincine gölge düştü. Şampiyon olduktan 3 gün sonra sosyal medyadan tehditler alan Baladın, 'Can güvenliğim yok' diyerek savcılığa koştu.

Milli voleybolcu Hande Baladın'a tehdit: Yüzüne asit atacağım

TEHDİTLERİN SONU GELMEDİ

İddiaya göre Instagram kullanıcısı Mustafa N, ortada hiçbir tartışma yokken voleybolcuya, oynadığı Eczacıbaşı takımına ve sponsor firmaya yönelik 'Sizin isminizin kurtuluşu yok. Birinizden birine zarar vermezsem sizden beter olayım' şeklinde paylaşımda bulundu. Mustafa N, tehditlerinin seviyesini arttırarak devam etti.

'YÜZÜNE ASİT ATACAĞIM'

Hızını alamayan kullanıcı, Baladın'a yönelik 'Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok' şeklinde korkunç ifadeler kullandı.

Milli voleybolcu Hande Baladın'a tehdit: Yüzüne asit atacağım

Tehditlerin sonu gelmeyince durumun ciddiyetinden ve can güvenliğinden endişe duyan başarılı voleybolcu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

HANDE BALADIN 'CAN GÜVENLİĞİM YOK'

Dilekçesinde, şampiyonluğun hemen ardından tehditlere maruz kaldığını belirterek 'Can güvenliğim yok. Sistematik bir şekilde mesaj atıyor. Korkuyorum' diyerek suç duyurusunda bulundu.

Tehditlerin yer aldığı dilekçede, Mustafa N'nin 'Tehdit' suçundan cezalandırılmasını talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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