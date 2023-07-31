Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sıcaklık 4-7 derece artacak... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son dakika hava durumu raporunu yeni haftanın ilk gününde paylaştı. Türkiye'de yaklaşık 3 hafta boyunca etkili olan kavurucu çöl sıcakları, Balkanlar'dan gelen serin hava dalgasıyla kısa bir süreliğine vatandaşları serinletmişti. Ancak son dakika hava durumu tahminlerine göre bunaltıcı sıcaklar hafta ortasından itibaren yeniden etkisini göstermeye başlayacak.Ancak bu kez sıcaklıklara yüksek nem de ieşlik edecek. Eyyam-ı bahur sıcakları Arap Yarımadası'ndan gelerek ülkemizi etkisi altına alacak. Temmuz ayında olduğu gibi çarşamba gününden itibaren 1 hafta boyunca eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi hissedilecek.Meteoroloji uzmanlarının yaptıkları tahminlere göre 31 Temmuz (bugün) Türkiye genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Gün içinde termometreler ortalamada 30-33 derece aralığında seyredecek.Raporlara göre; ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Ardahan, Kars, Trabzon, Rize ve Artvin'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.Hava Sıcaklığı bugün Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde, diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.Rüzgarın Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden, genel olarak kuzeyli hafif ve ara ara orta kuvvette esmesi bekleniyor.EDİRNE 18°C, 32°C Az bulutlu ve açıkİSTANBUL 20°C, 29°C Az bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 16°C, 32°C Az bulutlu ve açıkKOCAELİ 19°C, 30°C Az bulutlu ve açıkA.KARAHİSAR 15°C, 33°C Az bulutlu ve açıkDENİZLİ 23°C, 40°C Az bulutlu ve açıkİZMİR 23°C, 36°C Az bulutlu ve açıkMANİSA 20°C, 38°C Az bulutlu ve açıkADANA 25°C, 34°C Az bulutlu ve açıkANTALYA 26°C, 36°C Az bulutlu ve açıkHATAY 26°C, 32°C Az bulutlu ve açıkMERSİN 27°C, 32°C Az bulutlu ve açıkANKARA 17°C, 32°C Az bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 14°C, 33°C Az bulutlu ve açıkKAYSERİ 11°C, 31°C Az bulutlu ve açıkKONYA 19°C, 32°C Az bulutlu ve açıkBOLU 13°C, 29°C Az bulutlu ve açıkDÜZCE 15°C, 31°C Az bulutlu ve açıkKASTAMONU 12°C, 30°C Az bulutlu ve açıkZONGULDAK 16°C, 24°C Az bulutlu ve açıkRİZE 21°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile Pazartesi öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 19°C, 28°C Parçalı ve az bulutluTOKAT 13°C, 30°C Parçalı ve az bulutluTRABZON 23°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile Pazartesi öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM 13°C, 31°C Parçalı ve az bulutluKARS 11°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile Pazartesi öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 17°C, 35°C Az bulutlu ve açıkVAN 15°C, 29°C Az bulutlu ve açıkDİYARBAKIR 22°C, 38°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP 23°C, 37°C Az bulutlu ve açıkSİİRT 26°C, 37°C Az bulutlu ve açıkŞANLIURFA 26°C, 38°C Az bulutlu ve açık