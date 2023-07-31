Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sıcaklık 4-7 derece artacak... Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak? Balkanlar'dan gelen kısa yağışlı hava ile sıcak günlere kısa bir mola veren Türkiye yeniden ısınmaya başlıyor. Meteoroloji yeni haftanın ilk tahminlerini paylaşırken hafta ortasına işaret etti. Bu kez sıcak havaya nem de eşlik edecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 31 Temmuz hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son dakika hava durumu raporunu yeni haftanın ilk gününde paylaştı. Türkiye'de yaklaşık 3 hafta boyunca etkili olan kavurucu çöl sıcakları, Balkanlar'dan gelen serin hava dalgasıyla kısa bir süreliğine vatandaşları serinletmişti. Ancak son dakika hava durumu tahminlerine göre bunaltıcı sıcaklar hafta ortasından itibaren yeniden etkisini göstermeye başlayacak.
Ancak bu kez sıcaklıklara yüksek nem de ieşlik edecek. Eyyam-ı bahur sıcakları Arap Yarımadası'ndan gelerek ülkemizi etkisi altına alacak. Temmuz ayında olduğu gibi çarşamba gününden itibaren 1 hafta boyunca eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi hissedilecek.
31 TEMMUZ PAZARTESI (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji uzmanlarının yaptıkları tahminlere göre 31 Temmuz (bugün) Türkiye genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Gün içinde termometreler ortalamada 30-33 derece aralığında seyredecek.
Raporlara göre; ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Ardahan, Kars, Trabzon, Rize ve Artvin'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
Hava Sıcaklığı bugün Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde, diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgarın Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden, genel olarak kuzeyli hafif ve ara ara orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA HAVA DURUMU
EDİRNE 18°C, 32°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 20°C, 29°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 16°C, 32°C Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 19°C, 30°C Az bulutlu ve açık
EGE HAVA DURUMU
A.KARAHİSAR 15°C, 33°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 40°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 36°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 20°C, 38°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ HAVA DURUMU
ADANA 25°C, 34°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 36°C Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 32°C Az bulutlu ve açık
MERSİN 27°C, 32°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU HAVA DURUMU
ANKARA 17°C, 32°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 14°C, 33°C Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 11°C, 31°C Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 32°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ HAVA DURUMU
BOLU 13°C, 29°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE 15°C, 31°C Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 12°C, 30°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 16°C, 24°C Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU
RİZE 21°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile Pazartesi öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 13°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile Pazartesi öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
ERZURUM 13°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
KARS 11°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile Pazartesi öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 35°C Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 29°C Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
DİYARBAKIR 22°C, 38°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 37°C Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 37°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 38°C Az bulutlu ve açık