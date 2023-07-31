Mehmet Özhaseki, depremin merkezi Kahramanmaraş'ta inşa edilen kalıcı konutları paylaştı

Deprem bölgesi ayaklandırılıyor.6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler asrın felaketi olarak tarihe geçti. 11 kent o gece adeta yerle bir oldu. Binlerce bina yıkıldı, 50 bini aşkın canımız hayatını kaybetti.Bunun üzerine devletin tüm imkanları afet bölgesine seferber edildi ve yaralar sarılmaya başlandı.Enkazlar kaldırıldı, hasarlı binalar yıkıldı, konteyner kentler kuruldu.Tüm bu çalışmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla afet konutları için harekete geçildi.Kentlerde yatay mimariye uygun projeler hazırlandı ve iş makineleri ilk kazmaları vurdu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, yeni dönemde göreve gelir gelmez çalışmalara deprem bölgesinden başladı.Çalışmaları yakından takip eden Bakan Özhaseki, inşa edilecek konutları kamuoyuyla paylaşıyor.Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin merkezi Kahramanmaraş'ın afet konutlarına yer verdi.Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:Depremden en çok etkilenen illerimizden Kahramanmaraş'ta da kalıcı konutlarımızın inşasına devam ediyoruz.Kahramanmaraşımıza;82 bin 104 konut,30 bin 310 köy evi olmak üzere,toplamda 112 bin 414 konut yapacağız.19 bin 418 konutun inşasına başladık.Vatandaşlarımız sağlam ve güvenli yuvalarına yerleşene kadar biz buradayız.İlk etapta ihalesi gerçekleştirilmiş olan deprem konutları, Kahramanmaraş'ın, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Onikişubat, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu ilçelerinde inşa ediliyor.Depremzede vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünülerek tünel kalıp ve radye temel sistemi ile yatay mimariye uygun olarak yapılan konutlar, zemin artı 3 ve zemin artı 4 katı geçmeyecek.2+1 evlerin 85 metrekare, 3+1 evlerin de 105 metrekare olarak tasarlandığı konutlarda, ailenin ortak vakit geçirme alanı salon, kullanışlı bir mutfak, çocuk odası ve ebeveyn odası yer alıyor.Konutların yanı sıra çocuk oyun alanları, peyzaj çalışmaları, sosyal donatı alanları, camiler ve otoparklar da yapılacak.Öte yandan bir çalışma da depremden etkilenen Elazığ'da yürütülüyor.Kentte 7 bin 556 konut yapılması için çalışma başlatılırken, ilk konutun temelleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilmişti.İlk etapta 505 konutun yapılacağı merkeze bağlı Aşağıdemirtaş köyünde TOKİ tarafından yapılan 26 binanın 5'inde kaba inşaat tamamlandı.Bir yandan yapıların temelleri atılırken bir yandan da dış cepheleri tamamlanan bloklarda ince işçilik çalışmaları devam ediyor.Konutların yıl sonuna kadar tamamlanarak depremzede vatandaşlara teslim edilmesi bekleniyor.