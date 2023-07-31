  • USD: 26,94 - 26,99
  • EURO: 29,57 - 29,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mehmet Özhaseki, depremin merkezi Kahramanmaraş'ta inşa edilen kalıcı konutları paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ımıza toplamda 112 bin 414 konut yapacağız" ifadelerini kullandı.

Mehmet Özhaseki, depremin merkezi Kahramanmaraş'ta inşa edilen kalıcı konutları paylaştı
Ekleme: 31.07.2023 - 12:15 Güncelleme: 31.07.2023 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Özhaseki, depremin merkezi Kahramanmaraş'ta inşa edilen kalıcı konutları paylaştı
Deprem bölgesi ayaklandırılıyor.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler asrın felaketi olarak tarihe geçti. 11 kent o gece adeta yerle bir oldu. Binlerce bina yıkıldı, 50 bini aşkın canımız hayatını kaybetti.

Deprem bölgesinde seferber olundu

Bunun üzerine devletin tüm imkanları afet bölgesine seferber edildi ve yaralar sarılmaya başlandı.

Enkazlar kaldırıldı, hasarlı binalar yıkıldı, konteyner kentler kuruldu.

Mehmet Özhaseki, depremin merkezi Kahramanmaraş'ta inşa edilen kalıcı konutları paylaştı

Yeni konutlar için harekete geçildi

Tüm bu çalışmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla afet konutları için harekete geçildi.

Kentlerde yatay mimariye uygun projeler hazırlandı ve iş makineleri ilk kazmaları vurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, yeni dönemde göreve gelir gelmez çalışmalara deprem bölgesinden başladı.

Çalışmaları yakından takip eden Bakan Özhaseki, inşa edilecek konutları kamuoyuyla paylaşıyor.

'Toplamda 112 bin 414 konut yapacağız'

Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin merkezi Kahramanmaraş'ın afet konutlarına yer verdi.

Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

Depremden en çok etkilenen illerimizden Kahramanmaraş'ta da kalıcı konutlarımızın inşasına devam ediyoruz.

Kahramanmaraşımıza;

82 bin 104 konut,
30 bin 310 köy evi olmak üzere,
toplamda 112 bin 414 konut yapacağız.

19 bin 418 konutun inşasına başladık.

Vatandaşlarımız sağlam ve güvenli yuvalarına yerleşene kadar biz buradayız.

Mehmet Özhaseki, depremin merkezi Kahramanmaraş'ta inşa edilen kalıcı konutları paylaştı

Her detay düşünülüyor

İlk etapta ihalesi gerçekleştirilmiş olan deprem konutları, Kahramanmaraş'ın, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Onikişubat, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu ilçelerinde inşa ediliyor.

Depremzede vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünülerek tünel kalıp ve radye temel sistemi ile yatay mimariye uygun olarak yapılan konutlar, zemin artı 3 ve zemin artı 4 katı geçmeyecek.

2+1 evlerin 85 metrekare, 3+1 evlerin de 105 metrekare olarak tasarlandığı konutlarda, ailenin ortak vakit geçirme alanı salon, kullanışlı bir mutfak, çocuk odası ve ebeveyn odası yer alıyor.

Konutların yanı sıra çocuk oyun alanları, peyzaj çalışmaları, sosyal donatı alanları, camiler ve otoparklar da yapılacak.

Elazığ'da 5 binada kaba inşaat bitti

Öte yandan bir çalışma da depremden etkilenen Elazığ'da yürütülüyor.

Kentte 7 bin 556 konut yapılması için çalışma başlatılırken, ilk konutun temelleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilmişti.

İlk etapta 505 konutun yapılacağı merkeze bağlı Aşağıdemirtaş köyünde TOKİ tarafından yapılan 26 binanın 5'inde kaba inşaat tamamlandı.

Bir yandan yapıların temelleri atılırken bir yandan da dış cepheleri tamamlanan bloklarda ince işçilik çalışmaları devam ediyor.

Konutların yıl sonuna kadar tamamlanarak depremzede vatandaşlara teslim edilmesi bekleniyor.

Mehmet Özhaseki, depremin merkezi Kahramanmaraş'ta inşa edilen kalıcı konutları paylaştı
Can Ataklı’dan çirkin sözler! AK Parti seçmenini hedef aldı… Sözlerine tepki yağdı: Çevre duyarlılığı…
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Akbelen'de yaşadıklarınızdan sonra hangi cesaretle o koltuğa oturabiliyorsunuz?
CHP fonu kesti, HALK TV geri vites yaptı: Bu İYİ Parti'nin hatasıydı...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Laçin yolu Azerbaycan toprağıdır
İzmir'de toplu taşımaya yüzde 48 zam geldi
CHP’li belediye sessiz kaldı! Beylikdüzü'nde ürperten görüntüler...
Mehmet Özhaseki, depremin merkezi Kahramanmaraş'ta inşa edilen kalıcı konutları paylaştı
Enerjide rota 'Tam Bağımsızlık'! Bakan Bayraktar: Avrupa'da 5. sıradayız
Esenyurt'taki tekel bayinde öldürülen gencin babası konuştu: 'Kan parası' ve 'sosyal medya paylaşımı' iddialarına cevap
Fransız basını açık açık itiraf etti! Türk ve Yunan güçlerini kıyasladılar: Ege Denizi’nde dikkat çeken o detay…
Turizm gelirlerinde büyük artış! Şimdiden 22 milyar dolara dayandı
Kılıçdaroğlu’na ‘koltuğu bırak’ çıkışı! İmamoğlu’na üstü kapalı gönderme: CHP'de Özgür Özel krizi
Tek haneli enflasyon için yeni plan: Bakanlıklar harekete geçti
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuk hamlesi! Ekrem İmamoğlu’na karşı planını hazırladı: Ona bırakmayacağım!
Esenyurt'taki tekel bayii saldırısında flaş gelişme! Bakan Yerlikaya sosyal medyadan duyurdu!
CHP'de yeni skandal! Canan Kaftancıoğlu yardım kartlarını dağıtmayı unutmuş
İzmir'de metro ve tramvay işçileri greve gitti: Emekçinin emeğinin karşılığını verin
Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan'ın telefonu sonrasında alçak eyleme 'dur' demek için yeni bir yol arıyorlar
CHP'de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz
Mide bulandıran görüntüler infiale neden olmuştu: Çıplak halde zeytin tankının içine giren kişi tutuklandı
Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sıcaklık 4-7 derece artacak... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sıcaklık 4-7 derece artacak... Bugün hava nasıl olacak?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Ödeme yapmayan hakkını kaybedecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Ödeme yapmayan hakkını kaybedecek

Twitter'dan (X) para kazanmak için gerekli şartlar belli oldu

Twitter'dan (X) para kazanmak için gerekli şartlar belli oldu

20 gezegeni yutacak büyüklükte: Türk öğretmen kaydetti daha önce böylesi hiç görülmedi

20 gezegeni yutacak büyüklükte: Türk öğretmen kaydetti daha önce böylesi hiç görülmedi

Korkunç son! Ölüme meydan okuyan ünlü fenomen böyle yardım istemiş

Korkunç son! Ölüme meydan okuyan ünlü fenomen böyle yardım istemiş

Tüm sırlar ortaya çıkarılacak: Almanlardan alınıp Türklere verildi

Tüm sırlar ortaya çıkarılacak: Almanlardan alınıp Türklere verildi