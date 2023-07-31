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Kılıçdaroğlu’na ‘koltuğu bırak’ çıkışı! İmamoğlu’na üstü kapalı gönderme: CHP'de Özgür Özel krizi

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel seçimlerde alınan sonucu yenilgi olarak görmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı sözlerle yanıt verdi. "Bu sonucu yenilgi olarak görmeyenler tabanımızın ve örgütümüzün hissiyatını da anlamıyor demektir." diyen Özel, "Kendi hissiyatının anlaşılmadığını gören seçmenimiz ve tabanımızda yerel seçimleri de etkileyebilecek bir duygusal kopuş tetiklendi. Bugüne kadar partimizin almış olduğu en ağır yenilgilerde dahi, baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu." ifadelerini kullandı. Öte yandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim, lideri de kapsamalı" yönündeki çıkışına "Değişim talebinin lideri, başta genç ve kadın üyelerimiz ile CHP gönüllüleridir" karşılığını veren Özel, İstanbul'da en yüksek oyu alabilecek adayın ise İmamoğlu olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu’na ‘koltuğu bırak’ çıkışı! İmamoğlu’na üstü kapalı gönderme: CHP'de Özgür Özel krizi
Ekleme: 31.07.2023 - 10:40 Güncelleme: 31.07.2023 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu’na ‘koltuğu bırak’ çıkışı! İmamoğlu’na üstü kapalı gönderme: CHP'de Özgür Özel krizi
Cumhurbaşkanlığı seçiminde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Seçim sonunu yenilgi olarak değerlendirmiyorum. 60'a 40 olsaydı gerçek anlamda yenilgi olurdu.' demişti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı göndermede bulundu.

'BARAJ ALTINDA KALDIĞIMIZDA BİLE YAŞANMAMIŞ BİR ÖFKE SÖZ KONUSU'

'Bu sonucu yenilgi olarak görmeyenler tabanımızın ve örgütümüzün hissiyatını da anlamıyor demektir. Kendi hissiyatının anlaşılmadığını gören seçmenimiz ve tabanımızda yerel seçimleri de etkileyebilecek bir duygusal kopuş tetiklendi.' diyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu’na ‘koltuğu bırak’ çıkışı! İmamoğlu’na üstü kapalı gönderme: CHP'de Özgür Özel krizi

'Bugüne kadar partimizin almış olduğu en ağır yenilgilerde dahi, baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu. Bu durumun yok sayılması partimizin geleceğine ve yaklaşan yerel seçimlere ilişkin kaygılarımızı artırıyor. Tabanımızın hissiyatını anladığımızı tabanımıza hissettirebilirsek, bu travmadan kurtulup ayağa kalkarak birlikte yeni bir mücadele başlatabiliriz.'

Tüm il ve ilçelerde partililerle görüş alışverişinde bulunduğunu belirten Özel, 'Birtakım reformları ve devrimleri süratle yapmak zorundayız.' diye konuştu.

'LİDER PARTİSİNİ İKTİDARA TAŞIYAMAYACAĞINA İNANDIĞI ANDA GÖREVİNİ BIRAKMALI'

'Bir lider görevi ne zaman bırakmalı' sorusunu yanıtlayan Özgür Özel, 'Bugünlerde dönem sınırlaması çok tartışılıyor. Bunun olmasının partiye bir dinamizm katacağını değerlendiriyorum. Dönem sınırlaması ölçülebilir, kanıta dayalı bazı koşullar tarif edilerek, mutlak başarı şartıyla istisnaya tabi tutulabilir. Ayrıca bir liderin, partisini iktidara taşıyamayacağına, büyütemeyeceğine inandığı anda görevini bırakması en doğal demokratik beklentidir' yanıtı verdi.

Kılıçdaroğlu’na ‘koltuğu bırak’ çıkışı! İmamoğlu’na üstü kapalı gönderme: CHP'de Özgür Özel krizi

ZOOM TOPLANTISI

Özgür Özel, kendisinin de katıldığı, İmamoğlu liderliğinde yapılan değişim temalı Zoom toplantısıyla ilgili olarak, 'Bu toplantının sızdırılmasının ardından Genel Başkanımızla görüşmelerim oldu, ancak bu toplantı özelinde bir konuşma yapmadık' dedi.

'Bir lider görevi ne zaman bırakmalı' sorusunu yanıtlayan Özgür Özel, 'Bugünlerde dönem sınırlaması çok tartışılıyor. Bunun olmasının partiye bir dinamizm katacağını değerlendiriyorum. Dönem sınırlaması ölçülebilir, kanıta dayalı bazı koşullar tarif edilerek, mutlak başarı şartıyla istisnaya tabi tutulabilir. Ayrıca bir liderin, partisini iktidara taşıyamayacağına, büyütemeyeceğine inandığı anda görevini bırakması en doğal demokratik beklentidir' yanıtı verdi.

Kılıçdaroğlu’na ‘koltuğu bırak’ çıkışı! İmamoğlu’na üstü kapalı gönderme: CHP'de Özgür Özel krizi

İMAMOĞLU'NA 'YERİN İSTANBUL, BU DEĞİŞİMDE SANA YER YOK' MESAJI

Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'na da 'senin yerin İstanbul, bu değişimde sana yer yok' mesajı vermekten geri durmadı...

Özel, 'Sayın Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerini kazanmış, başarılı bir belediye başkanıdır. Genel Başkanımız dahil altı siyasi partinin genel başkanı tarafından 14 Mayıs seçimlerinden sonraki süreç için cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ilan edilecek kadar parti yönetimlerinin ve tabanımızın takdirini kazanmış bir siyasi figürdür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için partimiz adına en fazla oyu alabilecek siyasinin de kendisi olduğu açıktır' ifadelerini kullandı.
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Kılıçdaroğlu’na ‘koltuğu bırak’ çıkışı! İmamoğlu’na üstü kapalı gönderme: CHP'de Özgür Özel krizi
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