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İzmir'de metro ve tramvay işçileri greve gitti: Emekçinin emeğinin karşılığını verin

Kentte yapılan TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler, haftanın ilk gününde eylem düzenledi. Metro ve tramvaya binemeyen vatandaşlar da mağdur oldu.

İzmir'de metro ve tramvay işçileri greve gitti: Emekçinin emeğinin karşılığını verin
Ekleme: 31.07.2023 - 09:21 Güncelleme: 31.07.2023 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de metro ve tramvay işçileri greve gitti: Emekçinin emeğinin karşılığını verin
İzmirliler haftaya grevle başladı.

Kentte gün geçmiyor ki CHP yönetimindeki belediyede yeni bir kriz ortaya çıkmasın.

Bu kez işçiler isyandaydı.

İzmir Metro A.Ş ve İzBB’nin işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile metro ve tramvayda örgütlü olan Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen TİS görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadı.

625 çalışanı ilgilendiren toplantıda, tarafların 11 madde üzerinde anlaşmadığı öğrenildi.

Bunun üzerine harekete geçen işçiler, sabah saat 05.00’ten itibaren metro ve tramvayda şalterler indirdi, seferleri durdurdu.

"Yeter ki emekçinin emeğinin karşılığını verin"
Metro A.Ş.’nin Halkapınar’daki Genel Müdürlük binası önünde basın açıklamasında bulunan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, şu ifadeleri kullandı:

Haklı taleplerimize karşılık bulamadığımızdan daha önce aldığımız grev kararımızı bu saatten sonra uygulamaya koyuyoruz. Son dakikaya kadar elimizi uzattık, kapımızı açık tuttuk. Bu saatten sonra grev kararımızı alsak da yine kapımız açık. Yeter ki emekçinin emeğinin karşılığını verin. Hodri meydan diyoruz. Bizi bu grev kararını uygulamaya koymakta zorlayanlar, zorda bırakanlar bundan sonra düşünsün. Şimdi hep beraber halaylarla alkışlarla grev uygulama ilanımızı asıyoruz.

Geri dönmek zorunda kaldılar
Öte yandan kentte ulaşımın ana damarlarından biri olan metro ve tramvayda yaşanan grev nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

"Bu iş yerinde grev vardır" pankartını görünce bekledikleri istasyonlardan geri dönmek zorunda kaldı.

"Vatandaşı da düşünmek lazım"
Özellikle metro ve tramvay istasyonlarına gelen Mümin Öztürk, şöyle konuştu:

Biraz vatandaşı da düşünmek lazım. Ben her sabah metroya binerek işime gidiyorum. Geri döneceğim mecburen. Buradan Üçkuyular’a gidip Balıklıova aracına binip yerime gitmek istiyorum ama bugün gidemeyeceğim demek ki. İnşallah yarın da devam etmez.

"Hepimizi mağdur ettiler"
İşe gitmek için Halkapınar Metro İstasyonu’na gelen bir diğer vatandaş Mehmet Kaymaz ise, “Saat 5’te işe gideceğiz, geliyoruz metro yok. Hepimizi mağdur ettiler. Nasıl olacak bu? Artık şimdi taksi bulacağız da işimize gideceğiz.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, birçok tramvay istasyonu grev nedeniyle boş kaldı.
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İzmir'de metro ve tramvay işçileri greve gitti: Emekçinin emeğinin karşılığını verin
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