İletişim Başkanlığı Esenyurt'taki tekel bayiisi cinayetinde çarpıtılan haberleri yalanlandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay ülkenin gündemine düştü.Hayrete düşüren tekel bayiisi saldırısında 2 genç hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.Görüntülerin ve yaşananların ardından güvenlik güçleri geniş önlemler alarak soruşturma başlattı.Güvenlik güçleri, olayla ilgili şüphelilerin Murat Özer, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay olduğunu tespit etti.Olayın ardından şüphelilerden Murat Özer, yaşananların ardından tedavi olmak için gittiği hastanede polis ekiplerince gözaltına alındı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerden Samet Özerbay'ın da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.Bir diğer yandan çalışmalar devam ederken gözaltı sayısının 3'e yükseldiği açıklandı.Şüphelilerin kaçmasına yardımcı olan bir kişi yakalandı.Öte yandan olaya ilişkin görüntüler, sosyal medyada birçok kişi ve kurum tarafından paylaşıldı.Arapça yayın yapan bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan haberlerde, “Türkler, Suriyeli bakkalı katletti” iddiasına yer verildi.Bunun ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuya ilişkin açıklama yaptı.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Arapça yayım yapan bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, “Türkler, Suriyeli bakkalı katletti” iddiası doğru değildir.İstanbul Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği tekel bayiine yapılan silahlı saldırı olayında, taraflar Türk vatandaşıdır.