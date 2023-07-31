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Beyaz Gazete
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Genç müzisyenin feci ölümü: 7. kattan mazgalın içine düştü!

Kayseri'de 20 yaşındaki A.D.Ç., kaldığı rezidansın 7. katından düşerek can verdi. Mazgalın içinde bulunan genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Ekleme: 31.07.2023 - 11:54 Güncelleme: 31.07.2023 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Genç müzisyenin feci ölümü: 7. kattan mazgalın içine düştü!Korkunç olay, dün Kayseri'nin Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerindeki bir rezidansta yaşandı.

Genç müzisyenin feci ölümü: 7. kattan mazgalın içine düştü!

A.D.Ç. (20), yalnız yaşadığı evin penceresinden aşağı düştü. 7. Kattan mazgalın içine düşen A.D.Ç.'yi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Genç müzisyenin feci ölümü: 7. kattan mazgalın içine düştü!

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç müzisyenin feci ölümü: 7. kattan mazgalın içine düştü!

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Genç müzisyenin feci ölümü: 7. kattan mazgalın içine düştü!

İncelemelerin ardından A.D.Ç.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü mazgal kesilerek çıkartıldı.

Öte yandan, İzmir'den yaklaşık 1 ay önce çalışmak için Kayseri'ye geldiği öğrenilen A.D.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Genç müzisyenin feci ölümü: 7. kattan mazgalın içine düştü!


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