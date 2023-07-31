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Fransız basını açık açık itiraf etti! Türk ve Yunan güçlerini kıyasladılar: Ege Denizi’nde dikkat çeken o detay…

Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'nı ABD'nin ardından Fransız ordusunun da kullanımına açacağı iddiaları gündemdeyken Fransız basını tartışılacak bir habere imza attı. Türkiye ve Yunanistan'ın olası çatışma senaryolarını yazan Fransız dergi, iki ülkenin hava ve deniz güçlerini kıyasladı. Yunanistan'ın ittifaklarına güvenebileceğini ileri sürdü.

Fransız basını açık açık itiraf etti! Türk ve Yunan güçlerini kıyasladılar: Ege Denizi’nde dikkat çeken o detay…
Ekleme: 31.07.2023 - 11:24 Güncelleme: 31.07.2023 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
Fransız basını açık açık itiraf etti! Türk ve Yunan güçlerini kıyasladılar: Ege Denizi’nde dikkat çeken o detay…
Türkiye ve Yunanistan arasında olumlu hava devam etse de uluslararası basında bölgede gerilimi tırmandırmayı hedefleyen haberler yayımlanıyor. Fransız basını Türkiye ve Yunanistan'ın olası çatışma senaryolarını yazdı. Yunanistan'ın böyle bir durumda müttefiklerine güvenebileceğini iddia etti.

Türkiye ve Yunanistan ilişkileri olumlu atmosferde seyrederken Lozan Anlaşması'nın 100. yılını gündemine taşıyan Fransız Slate dergisi Türkiye Yunanistan çatışma senaryolarını yazdı.

Fransız basını açık açık itiraf etti! Türk ve Yunan güçlerini kıyasladılar: Ege Denizi’nde dikkat çeken o detay…

O NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ

İki ülke arasında Ege Denizi'ndeki adalar ve Münhasır Ekonomik Bölge konusundaki egemenlik iddialarının gerilime neden olduğu hatırlatıldı. Söz konusu bölgenin petrol rezervlerine ev sahipliği yapmasının önemli bir nokta olduğuna dikkat çekildi.

Fransız basını açık açık itiraf etti! Türk ve Yunan güçlerini kıyasladılar: Ege Denizi’nde dikkat çeken o detay…

NATO NE YAPACAK?

Bu gerilimlerin en önemli noktasının ise iki ülkenin de NATO üyesi olması olduğuna dikkat çekilen haberde, Ege'de ilan edilmiş bir askeri çatışma durumunda ittifakın nasıl harekete edeceğinin ise muamma olduğu ifade edildi. İki ülke arasındaki güç dengesi incelendi.

Türkiye'ye yönelik skandal ifadelerin kullanıldığı haberde, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki iddialarına arka çıkıldı.

Bir soğanı sütte kaynatın ve gece boyunca için: sabah gözlerinize inanamayacaksınız.

Fransız basını açık açık itiraf etti! Türk ve Yunan güçlerini kıyasladılar: Ege Denizi’nde dikkat çeken o detay…

TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK BAŞARISI

Türkiye'nin Ukrayna savaşı ile diplomatik olarak oyunun merkezinde yer aldığı ve NATO'yu seferber ettiğini yazan dergi, Türkiye'nin bu gücünü Yunanistan'a karşı kullanabileceğini iddia etti.

'Mavi Vatan' konseptine dikkat çekilen haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İnsansız hava araçları gibi verimli, yetkin ve operasyonel silahlara sahip olduğu ifade edildi.

Ege Denizi'nin iki rakip ülke için de önemli gaz rezervlerine ev sahibi olduğu bir kez daha hatırlatılan haberde, Yunan tarafının askeri tırmanıştan çok durumun istikrara kavuşturulması yönünde pozisyon alması gerektiği vurgulandı.

Fransız basını açık açık itiraf etti! Türk ve Yunan güçlerini kıyasladılar: Ege Denizi’nde dikkat çeken o detay…

'MENÜDE OLMAKTANSA MASADA OLMAYI TERCİH EDİYORUZ'

Fransa ve Yunanistan'ın karşılıklı imzaladığı anlaşmalara dikkat çekilirken Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın 8 Nisan 2022'de özetlediği gibi, Yunanistan meselesi 'menüde olmaktansa masada olmayı tercih ediyoruz'. sözleri hatırlatıldı.

HAVA VE DENİZ GÜÇLERİNİ KIYASLADILAR

Türk donanmasının üç nedenden dolayı Yunan rakibine açık ara fark attığı ifade edildi.

Haberde, 'Türkiye ilk Taarruz Helikopteri Gemisini (PHA) 2019'da denize indirdi. Nisan 2023'te hizmete giren uçak, helikopterlerin yanı sıra dikey kalkışlı muharebe uçakları, insansız hava araçları ve amfibi kuvvetleri taşıyabilecek şekilde tasarlandı. Bu, Türkiye'ye, Yunan güçlerinin girişini engelleme yeteneği sayesinde Yunanistan'a karşı muazzam bir avantaj sağlayan, güç aktarımının ana vektörüdür.' ifadeleri kullanıldı.

Fransız basını açık açık itiraf etti! Türk ve Yunan güçlerini kıyasladılar: Ege Denizi’nde dikkat çeken o detay…

İTİRAF GİBİ SÖZLER!

Yunanistan'ın ise en büyük programının Fransa'dan üç muhrip satın almak olduğu ifade edildi. Bunların ileri teknoloji ile donatılmış bile olsa bir uçak gemisine karşı koyabilecek güçte olmadığı hatırlatıldı.

Her iki ülkenin benzer sayıda denizaltının olasına rağmen bunların kullanımının Ege'de sınırlı olacağı ifade edildi. Ancak Türk donanmasının çok daha donanımlı olduğu vurgulandı

Yunanistan'ın fırkateyn açısından yoksun olduğu ancak her şeyden önce kullanışlı olan korvet sayısından da yoksun olduğu ifade edildi.

Fransız basını açık açık itiraf etti! Türk ve Yunan güçlerini kıyasladılar: Ege Denizi’nde dikkat çeken o detay…

TÜRKİYE OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİREBİLİR

İki ülkenin birbirlerini Ege Denizi'nde engellemek için mayın kullanması halinde ise Türkiye'nin oyunun kurallarını değiştirebilecek bir gücü olduğu belirtildi.

'Türkiye'nin adalar konusunda aktif bir meydan okumaya karar verirse yetenekleri çok önemli' başlığı altında amfibi kapasitesini değerlendiren dergi, çıkarma gemilerinin sayılarını incelemenin ilginç olduğunu ifade etti. Türkiye'nin karaya asker ve tank indirmeyi amaçlayan platformlara sahip olduğunu hatırlatan dergi, bu gemilerin her birinin en küçüğü için 150, Türk Bayraktar için 500 asker taşıyabileceğini yazdı. Türkiye'nin burada da Yunanistan'dan güçlü konumda olduğu yazıldı.

TÜRKİYE AVANTAJLI

Hava Kuvvetleri konusunda iki ülkenin benzer yeteneklere sahip olduğu iddia edilse de Türkiye'nin 50 uçakla asker taşımacılığında önemli bir avantaja sahip olduğu yazıldı.

YUNANİSTAN MÜTTEFİKLERİNE GÜVENEBİLİR

İki ülke arasında olası bir çatışma halinde Yunanistan'ın yetersiz kalacağı açık açık itiraf edilen haberde, Güç dengesinin Türkiye lehine olsa da Yunanistan'ın müttefiklerine güvenebileceği ifade edildi. Yunanistan'ın NATO dışında Avrupa Birliği'ne de ait olduğu ve 2021 yılında Fransa ile imzalandıkları bir anlaşma olduğu hatırlatıldı.

Fransız basını açık açık itiraf etti! Türk ve Yunan güçlerini kıyasladılar: Ege Denizi’nde dikkat çeken o detay…
Fransız basını açık açık itiraf etti! Türk ve Yunan güçlerini kıyasladılar: Ege Denizi’nde dikkat çeken o detay…
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