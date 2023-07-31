  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 29,70 - 29,75
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Erzincan’da cinayet! 4 çocuk babası evinin bahçesinde kafasına kürekle vurularak öldürüldü

Erzincan’da emekli ve 4 çocuk babası evinin bahçesinde kafasına kürekle vurularak öldürüldü.

Ekleme: 31.07.2023 - 16:18 Güncelleme: 31.07.2023 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
Erzincan’da cinayet! 4 çocuk babası evinin bahçesinde kafasına kürekle vurularak öldürüldüErzincan merkez, Kavakyolu semti Hamidiye Mahallesi 216 Sokak üzerinde bulunan müstakil evin bahçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir süre önce Şeker Fabrikasından emekli olan 4 çocuk babası Nadim Yeşil (55) evinin bahçesinde kafasına kürek ve sopayla vurularak öldürülmüş halde cesedi bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde babalarının ölüm haberini alan iki kız kardeş gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Erzincan’da cinayet! 4 çocuk babası evinin bahçesinde kafasına kürekle vurularak öldürüldü
SGK duyurdu: Süre 3 Ağustos'a uzatıldı
İletişim Başkanlığı Esenyurt'taki tekel bayiisi cinayetinde çarpıtılan haberleri yalanlandı
Kılıçdaroğlu destekçisi delege seçimlerinde oy çaldı
Can Ataklı’dan çirkin sözler! AK Parti seçmenini hedef aldı… Sözlerine tepki yağdı: Çevre duyarlılığı…
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Akbelen'de yaşadıklarınızdan sonra hangi cesaretle o koltuğa oturabiliyorsunuz?
CHP fonu kesti, HALK TV geri vites yaptı: Bu İYİ Parti'nin hatasıydı...
Danimarka ateşle oynuyor! Bir günde 7 ayrı provokasyon: Ülke basını bir detaya dikkat çekti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Laçin yolu Azerbaycan toprağıdır
İzmir'de toplu taşımaya yüzde 48 zam geldi
CHP’li belediye sessiz kaldı! Beylikdüzü'nde ürperten görüntüler...
Mehmet Özhaseki, depremin merkezi Kahramanmaraş'ta inşa edilen kalıcı konutları paylaştı
Enerjide rota 'Tam Bağımsızlık'! Bakan Bayraktar: Avrupa'da 5. sıradayız
Esenyurt'taki tekel bayinde öldürülen gencin babası konuştu: 'Kan parası' ve 'sosyal medya paylaşımı' iddialarına cevap
Fransız basını açık açık itiraf etti! Türk ve Yunan güçlerini kıyasladılar: Ege Denizi’nde dikkat çeken o detay…
Turizm gelirlerinde büyük artış! Şimdiden 22 milyar dolara dayandı
Kılıçdaroğlu’na ‘koltuğu bırak’ çıkışı! İmamoğlu’na üstü kapalı gönderme: CHP'de Özgür Özel krizi
Tek haneli enflasyon için yeni plan: Bakanlıklar harekete geçti
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuk hamlesi! Ekrem İmamoğlu’na karşı planını hazırladı: Ona bırakmayacağım!
Esenyurt'taki tekel bayii saldırısında flaş gelişme! Bakan Yerlikaya sosyal medyadan duyurdu!
CHP'de yeni skandal! Canan Kaftancıoğlu yardım kartlarını dağıtmayı unutmuş
Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sıcaklık 4-7 derece artacak... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sıcaklık 4-7 derece artacak... Bugün hava nasıl olacak?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Ödeme yapmayan hakkını kaybedecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Ödeme yapmayan hakkını kaybedecek

Twitter'dan (X) para kazanmak için gerekli şartlar belli oldu

Twitter'dan (X) para kazanmak için gerekli şartlar belli oldu

20 gezegeni yutacak büyüklükte: Türk öğretmen kaydetti daha önce böylesi hiç görülmedi

20 gezegeni yutacak büyüklükte: Türk öğretmen kaydetti daha önce böylesi hiç görülmedi

Korkunç son! Ölüme meydan okuyan ünlü fenomen böyle yardım istemiş

Korkunç son! Ölüme meydan okuyan ünlü fenomen böyle yardım istemiş

Tüm sırlar ortaya çıkarılacak: Almanlardan alınıp Türklere verildi

Tüm sırlar ortaya çıkarılacak: Almanlardan alınıp Türklere verildi