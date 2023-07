Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Laçin yolu Azerbaycan toprağıdır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi.Fidan, "Laçin yolu biliyorsunuz Azerbaycan toprağıdır. Dolayısıyla Azerbaycan hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır. Almak da en büyük egemenlik haklarından biri. Tıbbi geçişler de mümkün. Kapsamlı malzeme nakline uygun diğer güzergahlar da tahsis edilmiş durumda. Bütün bu değerlendirmelere baktığımızda Azerbaycan’ın bu konuda eleştirilmesinin haklı bir zemini olmadığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı."Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerde, normalleşmede; neler, hangi adımların atılması gerektiği, hangi istikamette girilmesi gerektiği konusunda diyaloglar devam ediyor. Bizim inancımız; bir an önce Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki anlaşmaların imzalanması. Türkiye’nin de böylece Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirerek Kafkasya'da Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan'ın merkezinde bulunduğu bir ekonomik, istikrar ve kalkınma sürecinin bir an önce başlaması, bu bölgedeki diğer ülkeler için de büyük bir fırsattır.İsveç ve Danimarka'da Kuran-ı Kerim'e yönelik provokasyonHafta sonu yapılan telefon görüşmelerinin arkasından her iki ülke de bakanlık düzeyinde değil hükümet düzeyinde açıklama yaptı. Onlara baktığımızda bu sorunun ortaya çıkardığı potansiyel zararları ve tehditleri görmeye başladıklarını anlıyoruz. Özellikle İsveç Başbakanının yazılı açıklamasında şu ibare var, 'İkinci Dünya Savaşından sonra en güçlü, en ciddi güvenlik durumunu yaşıyoruz.' Bu önemli, kendi ülkenizde bu kadar hassas konuda provokasyon yapılmasına izin vermeniz ve kendi kurduğunuz sistemin ve organların bunu engelleyememesi bir devletin kurumları ile birlikte varoluşuyla ilgili bir takım sorunları da beraberinde getiriyor."