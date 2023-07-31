Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin 2 Ağustos'ta görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşeceği tarihi açıkladı. Erdoğan ile Putin, 2 Ağustos'ta telefonla görüşecek. İki liderin yüz yüze görüşeceği tarih ise henüz net değil.