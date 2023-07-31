Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin 2 Ağustos'ta görüşecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşeceği tarihi açıkladı. Erdoğan ile Putin, 2 Ağustos'ta telefonla görüşecek. İki liderin yüz yüze görüşeceği tarih ise henüz net değil.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşeceği tarihi açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Ağustos'ta telefonla görüşecek.
İki liderin yüz yüze görüşeceği tarih ise henüz net değil.