Can Ataklı’dan çirkin sözler! AK Parti seçmenini hedef aldı… Sözlerine tepki yağdı: Çevre duyarlılığı…

Muğla Akbelen'deki yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmesi kararlaştırıldı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi, yerli ve milli enerji için yapılan bu hamleyi provokasyon malzemesi yapmaya kalktı.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile milletvekilleri, soluğu Akbelen'de aldı. Ancak bölge halkının tepkisiyle karşılaştı.Eleştirilmeyi hazmedemeyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kendisini protesto eden yurttaşa parmak sallayarak 'Bağırma bana! Bana bağırma' diyerek parmak salladı.Mahmut Tanal da görevini yapan jandarmaya hakaretler yağdırmış, jandarmanın elindeki kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalışmıştı.CHP'nin başlattığı provokasyona CHP'ye yakınlığı ile bilinen Can Ataklı da katıldı. Akbelen'de provokasyon için toplanan kalabalığı destekleyen bir açıklama yapan Can Ataklı skandal ifadeler kullandı.Bölgede toplananların çevre duyarlılığı yüksek olan insanlar olduğunu savunan Can Ataklı AK Parti'ye oy veren vatandaşları hedef aldı. AK Parti seçmeni için 'çevre duyarlılığı yok' ifadesini kullanan Can Ataklı, 'Çevreci insanlar hemen bölgeye akın ediyor. Zaten yaz tatili olduğu için çevre duyarlılığı olan insanlar da tatilde. Ben AK Partililerin falan çevre duyarlılığı olduğunu zannetmiyorum' sözlerine tepki yağdı.Çevre duyarlılığı olanlar bugün muhalefet olanlar. Daha medeni insanlar tatil falan da yapıyorlar. '