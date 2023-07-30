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Esenyurt'ta tekel bayisine silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti, görüntüler ortaya çıktı

Esenyurt'ta bir tekel bayisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Batuhan Bayındır(20) ile Yunus Emre Erzen(24) hayatını kaybetti, Yusuf Erzen (21) ise yaralandı.

Ekleme: 30.07.2023 - 01:45 Güncelleme: 30.07.2023 - 01:51 / Editör: Ozge Selin
Esenyurt'ta tekel bayisine silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti, görüntüler ortaya çıktı
Güvenlik kamerası görüntülerinde dükkana giren saldırganla kasada duran iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. İş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak tartıştığı kişinin ayağına ateş ediyor. O sırada dükkana sonradan gelen beyaz gömlekli saldırganın silahla iş yeri çalışanına defalarca ateş ettiği görülüyor.

Olay, 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Tekel bayiinde meydana geldi. İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye adeta kurşun yağdırdı. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta tekel bayisine silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti, görüntüler ortaya çıktı

ÖNCE TARTIŞTILAR SONRA SİLAHLA ATEŞ ETTİLER

Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde muhabbet ederken, 4 kişi daha içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanının, 'Şimdi böyle niye geldiniz bana bi söyleyin' diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, 'Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım' diyor. Kasada duran çalışan, 'Babam ne paylaşmış söyleyin' diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin 'Sen bilmiyor musun?' dediği duyuluyor. Tartışma esnasında şeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor. Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor. Ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.

POLİS SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Saldırganlar olayın ardından, geldikleri siyah renkli lüks cip ile olay yerinden kaçtı. 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta tekel bayisine silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti, görüntüler ortaya çıktı
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