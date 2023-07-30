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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak

Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çevrimiçi düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak.

Ekleme: 30.07.2023 - 17:38 Güncelleme: 30.07.2023 - 17:39 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak. Toplantıda İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırılar görüşülecek. Toplantı çerçevesinde Avrupa'da artan İslam düşmanlığı bağlamında İİT nezdinde atılabilecek somut adımlar ve bu menfur saldırılara karşı İİT üye ülkelerince ortak bir tutum benimsenmesi ele alınacak.
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