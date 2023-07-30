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30 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji, 30 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre, Osmaniye, Ordu ve Artvin çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte il il hava durumu...

Ekleme: 30.07.2023 - 09:48 Güncelleme: 30.07.2023 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
30 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Ordu ve Artvin çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

İşte il il hava durumu...

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık
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