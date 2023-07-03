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WhatsApp sohbet yedekleme devrine son! Yeni özellik yakında geliyor

WhatsApp, uzun zamandır kullanıcıların beklediği QR kod ile mesaj taşıma özelliğini yakında yayınlayacak.

Ekleme: 3.07.2023 - 15:20 Güncelleme: 3.07.2023 - 15:23 / Editör: Ozge Selin
WhatsApp sohbet yedekleme devrine son! Yeni özellik yakında geliyor
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni sohbet taşıma özelliği üzerinde çalışıyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, QR kod ile sohbet taşıma özelliğini test ediyor.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in açıklamalarına göre yeni özellik, sadece QR kod kullanarak WhatsApp mesajlarını telefonlar arasında taşımanıza olanak sağlıyor.

WhatsApp'ta yedekleme devri kapanıyor
Daha önceleri mesajlarınızı transfer etmek istediğinizde öncelikle WhatsApp ile Google hesabınızı bağlayarak mesajlarınızı yedeklemeniz gerekiyordu.

Bu özelliğin yalnızca aynı işletim sistemine sahip telefonlar arasında olacağını belirtelim. Örneğin özellik, Android'den iOS'a yedekleme işlemlerinde kullanılamayacak.

QR kodla taşıma özelliğini kullanmak için öncelikle yeni telefonunuzda Whatsapp uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor.

WhatsApp sohbet yedekleme devrine son! Yeni özellik yakında geliyor

Ardından, eski kullandığınız telefonunuzda mesajları taşıma bölümünden kamerayı açıp, yeni telefonunuzda QR kodu taramanız gerekiyor. Bu işlemin ardından mesajlar, otomatik olarak yeni telefonunuza aktarılacak.

QR kod ile mesaj taşıma özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor.
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