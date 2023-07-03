Trabzon'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde, bir iş yerinde meydana gelen patlama sonrasında bir kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu bildirildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, bir iş yerinde meydana gelen patlama sonrasında 1 kişi hayatını kaybetti.



İlçenin çağlayan Mahallesi'nde meydana gelen patlamanın endüstriyel yıkama fabrikasında kazanın patlaöması sonucu olduğu öğrenildi.



Patlama sonrasında bir kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu belirtildi.



Patlama sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.