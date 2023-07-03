Ticaret Bakanlığı: Dış ticaret açığı yüzde 34,5 azaldı

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre yılın ilk yarısında yapılan ihracat 123,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı, Haziran ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.



İhracat Haziran ayında yüzde 10,5 azalarak 20 milyar 901 milyon dolar oldu.



Yılın ilk yarısında yapılan ihracat da 123,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.



İthalat rakamlarında da düşüş var. Haziran ayında ithalat yüzde 16.8 azalarak 26 milyar 297 milyon dolar oldu. Bu son 20 ayın en düşük seviyesi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı da 19 ay aradan sonra yüzde 80'lere yaklaştı. Bu oran Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 16,1 artarak yüzde 79,5 oldu.